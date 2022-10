Alessandra Amoroso: “Non meritava il massacro” la difesa di Valerio Scanu

Alessandra Amoroso difesa dal popolare cantante: “E’ stata massacrata ingiustamente”

Valerio Scanu ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa circostanza ha parlato del suo recente traguardo raggiunto: la laurea in giurisprudenza. Ad un certo punto la giornalista gli ha fatto notare che recentemente la sua collega ed (ex?) amica è stata travolta dalle polemiche perchè in più di qualche occasione si è rifiutata di firmare gli autografi ai suoi fan: “L’ha fatto perchè ha preferito non scontentare nessuno…” A tal proposito l’artista sardo non ha fatto mistero di credere che non sia una persona che si sottrae trovando assolutamente esagerata questa gogna mediatica nei suoi confronti:

“Per come la conosco io Alessandra Amoroso non è il tipo che si sottrae, è una compagnona e non meritava il massacro social a cui è stata sottoposta…”

Valerio Scanu scaglia una frecciata velenosa nei confronti dei giornalisti: “Brutta razza”

Successivamente la giornalista del settimanale Vero ha fatto notare all’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che lo precede la fama dell’antipatico, non capendo il motivo visto che in questa intervista è stato assolutamente gentile e simpatico. E il giovane artista sardo, che ha avuto molta paura nel momento in cui ha discusso la sua tesi all’università, ha subito risposto che in effetti a volte può risultare essere un po’ duro, ma ha anche sottolineato che spesso e volentieri i giornalisti abbiano un po’ esagerato nei suoi confronti: “Guarda che è vero che a volte io sono un po’ duro, però va detto che anche voi giornalisti, ogni tanto, siete una delle peggiori razze…”

Il giovane cantante fa un’importante smentita: “Non abbandonerò mai la musica”

Valerio Scanu in questa intervista al magazine Vero ha poi fatto presente di non aver apprezzato leggere diversi titoli sui giornali, che hanno addirittura ipotizzato il suo ritiro dalla musica per fare l’avvocato. Sull’ultimo numero del periodico ha voluto smentire tutte queste illazioni, asserendo senza indugio alcuno che continuerà per sempre a fare il cantante:

“Non è vero…Resterò un cantante, non mi trasformerò tutto d’un tratto in avvocato…”

Ha poi rivelato che anche la sua festa di laurea è durata pochissimo, visto che da lì a poco è stato costretto a partire per fare un concerto.