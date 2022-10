Alex Di Giorgio: età, altezza, nuoto, instagram, coming out, stato sentimentale

Chi è Alex Di Giorgio: età, altezza e curiosità sul concorrente del talent di Rai1

L’attesa è finita! Questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1, tornerà lo show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Tra i concorrenti di quest’anno spicca in particolare il nuotatore romano. Classe 1990, il ragazzo ha 32 anni ed è nato precisamente il 28 luglio. Alto un metro e ottantacinque l’atleta pesa 75 chili e sarà accompagnato nel talent del sabato sera della prima rete dal maestro Moreno Porcu, new entry nel cast del programma. A giudicare le sue performance sarà la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. Amante dei tatuaggi, lo sportivo ha impresso sul suo corpo la bandiera Olimpica e le scritte London e Rio 2016.



Ballando con le stelle: la carriera e il profilo Instagram del nuotatore

Nuotatore professionale, Alex Di Giorgio ha vinto la prima medaglia internazionale a diciassette anni, conquistando l’argento agli europei di Anversa 2007 nella staffetta 4×200 metri. Nel 2016 ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro. Nel 2017 ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 metri, conquistando in totale nella sua carriera 35 medaglie ai campionati italiani assoluti e 45 ai campionati di categoria. Ora lo sportivo è pronto per calcare il palco del talent di Rai1 e, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato che ballerà con qualcuno per la prima volta. Ha ammesso di “scatenarsi con diverse canzoni” quando è da solo e le sue preferite sono quelle di Paola e Chiara. Il suo sogno è di ballare con Alessandro Egger e ha un profilo su instagram seguito da 148 mila followers

Vita privata di Alex Di Giorgio: il coming out e la sua situazione sentimentale

Il concorrente di Ballando con le stelle, che ha ammesso di aver paura di soffrire, non ha mai nascosto la sua omosessualità. Al momento il nuotatore è single e ha spiegato che trovare la persona giusta non è facile, intanto è pronto per scendere in pista nel talent di Rai1 e stupire tutti con le sue doti di ballo.