Mattia Zenzola accerchiato da alcuni allievi di Amici: “Cose scandalose”

L’allievo di Amici 22 viene attaccato e scoppia: “La vedo come una cosa di gruppo”

Quella che ha vissuto oggi Mattia Zenzola è stata una puntata davvero pesante. Per prima cosa Ramon, Gianmarco e Samu hanno iniziato a sparlare l’allievo alle sue spalle dicendo che dovrebbe farsi più spesso “i ca**i suoi”. La colpa di Mattia? Evitare che i compagni prendano altri provvedimenti disciplinari, ricordandogli alcuni comportamenti da rispettare. Ad un certo punto Mattia è entrato nella stanza e loro hanno iniziato a rimproverarlo per ogni cosa mettendolo in una situazione davvero difficile. Il ballerino di latino americano, con la voce rotta dal pianto, ha ammesso che ha problemi ad integrarsi. Ma gli allievi invece di aiutarlo hanno continuato a bacchettarlo. Dunque Mattia è scoppiato dicendo:

“Io la vedo molto come una cosa di gruppo. Mi state dicendo cose scandalose, questa cosa mi fa imbestialire”.

Mattia Zenzola e la sfuriata eccessiva di un allievo: “Mi hai rotto il ca**o”

La situazione tra i compagni, avvenuta a porte chiuse, è decisamente degenerata. Chi ha esagerato è stato soprattutto Gianmarco, ballerino di hip hop e allievo di Alessandra Celentano, che non voleva ascoltare le ragioni di Mattia e gli parlava sopra. L’insinuazione fatta dai tre ballerini è che Mattia sia costruito e molto influenzato dalle telecamere, soprattutto grazie al fatto che l’anno scorso è già stato per mesi nel programma. Mentre Mattia cercava di spiegarsi Gianmarco si è alzato in piedi e ad un centimetro da lui gli ha detto:

“Mi stai facendo inca**are, mi hai rotto il ca**o, te ne vai a fanc*lo”.

Per fortuna, stando alle anticipazioni di Amici 22 della prossima puntata Mattia riceverà complimenti nel ballo.

Tregua tra gli allievi di Amici 22: il ballerino crolla in lacrime

Recentemente Mattia Zenzola aveva avuto una forte crisi e si vedeva che qualcosa lo stava turbando molto. Chissà che quel pianto non fosse in qualche modo collegato a questa discussione avuta con i compagni, visto che i montaggi del daytime non avvengono in diretta. Di certo sono lontani i tempi in cui Mattia stava bene con Christian e molto è cambiato dall’anno scorso. Intanto oggi Mattia alla fine ha ceduto ed è scoppiato in lacrime dal dispiacere. A quel punto Samu, vedendolo così in difficoltà, si è avvicinato per abbracciarlo.