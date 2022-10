Antonella Fiordelisi difesa dal padre: “Ecco perchè ha paura degli uomini”

La schermitrice non si fida del volto di Forum: arriva lo sfogo del padre

Alcuni spettatori del GF Vip 7 non stanno gradendo il comportamento di Antonella Fiordelisi nella casa di Cinecittà, poichè c’è chi lo considera ambiguo. A seguito della puntata di giovedì, la ragazza ha preso le distanze da Edoardo Donnamaria e si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, finendo per scatenare nuovamente la gelosia del giovane conduttore. La schermitrice è tornata sui suoi passi, visto che ha cercato un confronto con lo speaker che ha avuto un esito positivo, visto che si sono dati un bacio. A dire la sua sulla gieffina ci ha pensato il padre sui social, facendo sapere la ragione per cui la stessa spesso ha detto di non fidarsi del collega di Paolo Ciavarro: “Ha una tremenda paura degli uomini”.



Retroscena sulla discussa concorrente: “Ha incontrato parecchi co*****i”

Di recente Antonella Fiordelisi ha fatto arrabbiare e ingelosire Edoardo Donnamaria, per aver fatto dei massaggi all’ex di Belen Rodriguez. Il suo flirt con il volto di Forum si è interrotto, proprio a causa del suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese. C’è chi tra i tanti utenti della rete non riesce a comprendere l’atteggiamento della ragazza, per non capire se se sia realmente interessata al collega di Paolo Ciavarro. E’ intervenuto il padre della gieffina lasciandosi andare a uno sfogo su Twitter, dato che dopo aver rivelato che sua figlia si comporta così perchè ha paura degli uomini ha aggiunto: “Vi assicuro che ha incontrato parecchi co*****i. Credo che abbia solo bisogno di un nostro consiglio che magari seguirà la prossima volta”.

Intanto Francesco Chiofalo, l’ex fidanzato della gieffina, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha dichiarato di essere convinto che la stessa sia ancora innamorata di lui: “Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti. In più ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata”.

Riavvicinamento tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: è scattato il bacio

Nel contempo il pubblico ha assistito a un chiarimento tra la gieffina e il volto di Forum. Per iniziare il giovane speaker non ha nascosto alla compagna di gioco di essere rimasto deluso da lei: “Io non sono disposto a farmi trattare in questo modo. Vedere una persona che si diverte a far star male, a me fa schifo”. Il ragazzo però prima di invitarla a riflettere per capire se prova qualcosa per lui, ha ammesso: “Ho avuto paura di perderti”. I due oltre a scambiarsi un forte abbraccio, si sono baciati. Alcuni concorrenti hanno espresso il proprio parere su quanto accaduto, e tra questi c’è Alberto De Pisis: “La situazione può cambiare da un momento all’altro. E’ importante non prendersi troppo sul serio, se poi dopo c’è incorenza come diceva Antonino. A me piace molto fare il serio in generale nella mia vita”.