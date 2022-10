Carolyn Smith e il tumore: “Non auguro a nessuno ciò che ho passato”

Ballando con le stelle: “Non auguro a nessuno ciò che ho vissuto io”, le parole della giurata

Al via oggi, sabato 8 ottobre 2022, la nuova edizione di Ballando, con Carolyn Smith in giuria ancora una volta. E proprio in vista del ritorno dello show, Carolyn si è raccontata sulle pagine del numero del settimanale Vero uscito in tutte le edicole ieri parlando, tra le altre cose, della lotta contro il tumore che ha affrontato negli ultimi anni:

Non auguro a nessuno di vivere ciò che ho vissuto io, ma è vero che anche la malattia mi ha dato insegnamenti di vita importanti

ha dichiarato, rivelando: “Quando ho scoperto di avere un tumore, dicevo a tutti da anni che avrei dovuto fermarmi un attimo nel lavoro”.

“La danza mi è stata d’aiuto quando ero malata”, la toccante confessione di Carolyn Smith

Sempre parlando del tumore Carolyn Smith nell’intervista ha spiegato che la danza le è stata di grande aiuto nel periodo più buio della malattia: “Ballare per me è sempre stato un antidolorifico” ha dichiarato, sottolineando che il percorso ha rappresentato per lei una caduta dopo la quale si è fortunatamente rialzata.

Quando ero a terra, ho guardato le cose da un’altra prospettiva e da un altro punto di vista

ha affermato. “Il corpo mi ha lanciato un segnale importante che proprio non potevo ignorare, mi ha detto di ascoltarmi” ha asserito subito dopo. E proprio della malattia ha parlato nei giorni scorsi sui social, dove ha fatto vedere alcune immagini molto dure.

Carolyn Smith ripercorre la sua vita: “Non mi pento di nulla, neppure degli sbagli”

Nell’intervista è stato poi chiesto alla giurata di Ballando con le stelle se si è mai pentita di aver lasciato la Scozia: “Non mi pento mai di nulla, persino gli sbagli che ho fatto mi sono sempre serviti a trovare la strada giusta” ha ammesso, chiarendo:

Se non avessi passato tutto quello che ho passato, compreso il tumore, non sarei quella che sono, perchè avrei perso molte opportunità.

Parlando del suo Paese, non è mancato infine un ricordo della Regina Elisabetta, sulla quale ha detto: “Amavo quella donna, ha speso la sua vita per il Regno Unito”.