Da noi a ruota libera, Alessandra Mussolini: “Malgioglio mi ha salvato la vita”

Cristiano Malgioglio ed il retroscena svelato da Alessandra Mussolini: “Mi ha salvato la vita”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 2 ottobre, è stata ospite l’ex parlamentare e concorrente di Tale e Quale Show che ha concesso a Francesca Fialdini una lunga intervista in cui si è sbilanciata sia sulla sua vita privata che su quella professionale senza freni e mezzi termini, come dice il titolo del programma proprio ‘a ruota libera’. Durante la chiacchierata la padrona di casa ha chiesto alla Mussolini di ‘pagare penitenza’, ovvero fingere di essere una fan sfegatata del cantautore siciliano. Tuttavia Alessandra ha spiazzato rivelando:

“Io però sono veramente una fan di Cristiano, mi ha salvato la vita per disperazione a me ed a mamma ha tradotto la canzone”

facendo riferimento al suo successo in Giappone.

Da noi a ruota libera, Alessandra Mussolini fiera dei suoi figli: “Sono una mamma chioccia”

Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini la concorrente dello show di Carlo Conti ha rivelato di essere laureata in Medicina anche se il suo sogno era di frequentare Filosofia, che voleva fare l’attrice di professione ma non avendo mai sfondato ha lasciato perdere seguendo un’altra sua grande passione: la politica. Inoltre, la Mussolini si è sbilanciata anche sulla sua vita privata dicendosi una madre fiera dei suoi tre figli Caterina, Clarissa e Romano: “Sono una mamma chioccia ma loro sono adorabili. Romano è elettrico ma capisce subito se sto male.”

Tale e Quale Show, gaffe della Mussolini: sbagliato il nome di Valentina Persia

C’è stato spazio anche per una gaffe nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, Alessandra Mussolini, infatti, partecipando al gioco ironico e scherzoso, ovviamente, su chi volesse ‘buttare giù da una torre’ tra Valentina Persia e Samira Lui ha sbagliato il nome della comica romana:

“Butto Valeria Persia perché è troppo brava e potrebbe essere una mia concorrente e Samira lui perché ha troppi capelli.”

Nonostante l’errore sul nome Francesca Fialdini non è intervenuta per correggerla. Infine, in chiusura della lunga chiacchierata la Mussolini, gelata da Panariello nella prima puntata di Tale e Quale Show, sulla sua prossima esibizione ha ammesso: “Se la prima è andata bene la seconda non lo so.”