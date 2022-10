Domenica In, anticipazioni 23 ottobre: grandi colpi per Mara Venier

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Ottobre 22, 2022 , in Domenica In

Le anticipazioni di Domenica In: tutti gli ospiti della nuova puntata

Torna il grande appuntamento con Domenica In di Mara Venier. Il noto talk domenicale di Rai1 affidato alla conduttrice veneta si prepara a spalancare le porte a nuovi ospiti. Nel corso della puntata in programma domenica 23 ottobre non mancherà il consueto spazio dedicato a Ballando con le stelle, programma re del sabato sera della tv italiana che sarà commentato negli studi Fabrizio Frizzi. Spazio anche al ricordo di Franco Gatti, il cantante scomparso nei giorni scorsi e che ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite dei fan dei Ricchi e Poveri. In arrivo da Tale e quale show per parlare del suo nuovo spettacolo teatrale “La favola mia” sarà presente in studio a Domenica In l’attore e regista Giorgio Panariello, poi sempre dallo show condotto da Carlo Conti Rai1 troverà spazio Cristiano Malgioglio, che racconterà del suo nuovo lavoro a partire da dicembre nei giovedì di Rai3 con “Mi casa es tu casa“.

Mara Venier apre le porte al noto attore

Non solo ospiti provenienti da Tale e Quale Show come Panariello e Malgioglio, ormai coppia inossidabile del varietà di Rai1. Mara Venier avrà la possibilità di intervistare anche l’attore campano Massimiliano Gallo, che ha debuttato pochi giorni fa sul primo canale con la nuova fiction Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso. Per quanto riguarda il panorama musicale sarà rappresentato dal cantautore Ron che avrà l’occasione di presentare a Domenica In il suo nuovo brano “I gatti“. Chissà che questa non sia la volta buona anche per parlare di un possibile ritorno dell’artista a Sanremo di cui molto si è chiacchierato negli ultimi tempi.

Spazio al consueto talk

Dopo aver chiamato a raccolta grandi ospiti nella puntata scorsa, Mara Venier si prepara a riceverne altrettanti importanti. Come vi abbiamo accennato nelle righe precedenti molto spazio sarà trovato anche da alcuni dei protagonisti di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Interverranno nella trasmissione di Rai1 : Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna ed Ema Stokholma, ma anche Anna Pettinelli ed Alessandra Mussolini, Guillermo Mariotto e Rossella Erra. Una puntata con i controfiocchi di Domenica In è in arrivo.