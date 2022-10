Fiorello, grandi cambiamenti per il suo nuovo programma: arriva Viva Rai2

Viva Rai2 sarà il nuovo show mattutino: decisione presa

I numerosi e affezionati fan di Fiorello possono trarre un sospiro di sollievo: il suo show annunciato da tempo si farà. Tuttavia dopo le innumerevoli polemiche degli ultimi giorni, e i relativi malumori di cui si vocifera dietro le quinte della Rai, è stato trovato un compromesso per non togliere spazio al TG1 e allo stesso tempo non sacrificare il nuovo prodotto del grande show man. Ebbene, stando a quanto si apprende dal sempre informato Bubinoblog.it, è arrivata la fumata bianca. Il nuovo programma non andrà più in onda su Rai1 bensì su Rai2 ed ha anche cambiato nome, rispetto ai provvisori precedentemente annunciati, proprio per richiamare ancora più forte la collocazione del secondo canale della tv di Stato.

Fiorello e il nuovo progetto su Rai2: numero di puntate e quando andrà in onda

Nelle ultime settimane, e soprattutto negli ultimi giorni, il nuovo programma del popolare show man è diventato un vero e proprio caso mediatico. In particolare sono stati i giornalisti del TG1 a criticare lo spazio assegnato al programma, almeno inizialmente, che avrebbe ricoperto una parte del mattino di Rai1. Ecco dunque che l’ad Carlo Fuortes ha optato per la nuova soluzione e stamattina ha proposto il titolo di Viva Rai2 nel CdA dell’Azienda. Il nuovo programma sarà composto da 135 puntate e andrà in onda dal 7 novembre su Raiplay, dal lunedì al venerdì, e dal 5 dicembre su Rai2. Durerà fino a giugno ed è stato collocato nell’orario mattutino che va dalle 7:00 alle 8:30.

Viva Rai2 è la nuova scommessa della rete: sfiderà il TG1

Se la scelta del TG1 di criticare l’arrivo del nuovo progetto di Fiorello sia stata azzeccata oppure no si scoprirà nei prossimi mesi. Certo è che il programma del popolare show man non è stato fatto fuori, come negli ultimi giorni ipotizzato, e sfiderà proprio il TG1 nella fascia mattutina. Chi vincerà in ascolti? Il programma del Fiore nazionale oltre che su Raiplay potrà essere ascoltato su RaiPlay Sound e Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre sabato e domenica dovrebbe andare in onda il meglio della settimana.