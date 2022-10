Francesca Fialdini, problemi per Fame D’Amore? Slitta la data d’inizio

Francesca Fialdini annuncia un cambiamento: slitta la messa in onda del suo programma su Rai3

Durante la presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2022/2023 era stato annunciato che la conduttrice toscana sarebbe tornata in onda con due programmi, Da noi a ruota libera ed il suo programma/documentario su storie di ragazze e ragazzi che lottano con i problemi dovuti ai disturbi dell’alimentazione. Tuttavia, mentre il talk di Rai1 è tornato in onda a settembre regolarmente, Fame D’Amore 4 slitta ancora la messa in onda. Inizialmente prevista per lunedì 17 ottobre e stata poi spostata al 24 ottobre ed adesso, nelle scorse ore, la Fialdini ha annunciato un nuovo spostamento.

“Fame d’amore ricomincerà il 7 novembre. In seconda serata su Rai3”

ha annunciato la conduttrice attraverso delle Instagram stories.

Fame d’amore, cambia la data d’inizio della nuova edizione: problemi per il programma della conduttrice?

Il programma della seconda serata di Rai3 che racconta, spiega e punta i riflettori su tematiche importanti e purtroppo attuali come i disturbi del comportamento alimentare non andrà in onda alla data inizialmente prevista ma è slittato a novembre, salvo ulteriori cambiamenti. Francesca Fialdini, attualmente ogni domenica impegnata con Da noi a ruota libera, non ha spiegato i motivi dello slittamento né se sia dovuto a problemi nella realizzazione delle varie puntate o altro. Ciò che è certo è che appunto la nuova edizione di Fame d’amore andrà in onda a partire da lunedì 7 novembre con storie importanti e toccanti e con un’importante novità.

Francesca Fialdini pronta per la nuova edizione del docureality: commossa dal racconto di Cesare Bocci

Alla conduttrice toscana va dato il merito di essere sinceramente interessata alla tematica dei disturbi del comportamento alimentare, non solo perché da quattro anni è alla timone di Fame d’amore, docureality che punta l’attenzione su questa piaga ma anche perché spesso interviene sui suoi social o nei suoi programmi per porre l’attenzione su comportamenti virtuosi ed allo stesso tempo puntare il dito contro comportamenti e discorsi ambigui e pericolosi. Domenica scorsa, poi, è rimasta visibilmente colpita dal racconto di Cesare Bocci a Da noi a ruota libera sul dramma della figlia che in passato ha sofferto, ma adesso è in fase di guarigione, di tali disturbi.