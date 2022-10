GF Vip, Daniele Dal Moro scoppia a piangere: “Facevo uso di stupefacenti”

L’imprenditore racconta la sua difficile infanzia: “Sono sempre stato preso un po’ di mira”

Tra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini c’è anche Daniele Dal Moro, che aveva già partecipato alla sedicesima edizione. Il ragazzo con le lacrime agli occhi, ha raccontato dei periodi difficili della sua vita a Elenoire Ferruzzi. L’imprenditore ha fatto sapere di aver vissuto una complicata infanzia poichè i suoi genitori erano molto impegnati, e proprio per questa ragione ha subìto degli attacchi dai suoi compagni:

“Da ragazzino ho combinato molte cavolate. Fin da piccolo sono sempre stato preso un po’ di mira“.

Il doloroso sfogo dell’ex tronista dopo la strigliata del conduttore: “Ecco perchè sono triste”

Alfonso Signorini nella puntata di giovedì del GF Vip 7 ha fatto una strigliata a Daniele Dal Moro, invitandolo a essere più partecipe alle dinamiche. Non appena il gieffino si è giustificato: “Ti assicuro che mi sono aperto a livello personale”, il conduttore ha rincarato la dose: “Esporsi nella mia logica significa partecipare alla vita della casa, ogni volta che ti sento parlare…avrai pure avuto delle gioie.. sembri depresso”. L’imprenditore nelle scorse ore si è aperto con Elenoire Ferruzzi, visto che piangendo le ha raccontato di essere entrato in dei brutti giri in passato: “Non ho mai voluto pesare sugli altri, far pena a nessuno. Quindi un piccolo passo alla volta sono tornato quasi a stare bene”. Il 32enne ha continuato il suo sfogo svelando dei retroscena:

“Ero disordinato, facevo uso di stupefacenti. Otto anni sono tanti. Sono triste perchè nessuno mi ridarà indietro questi anni che ho perso“.

La cantante critica l’atteggiamento dei due concorrenti: “Sono senza parole”

L’ex tronista veronese che anche di recente si è sfogato, ci ha tenuto a precisare di aver potuto contare sul sostegno dei genitori: “Sanno la mia storia, hanno stima di me perchè sanno che ho fatto tutto da solo”. Intanto in queste settimane, l’interesse di Elenoire Ferruzzi nei confronti dell’imprenditore veronese non è passato di certo inosservato. A detta di Patrizia Rossetti e Wilma Goich, però l’artista starebbe fraintendendo l’atteggiamento che il 32enne ha nei suoi confronti. La cantante non ha nascosto il suo disappunto: “Erano tutti abbracciati ieri sera, io sono senza parole“. Anche la conduttrice radiofonica ha detto la sua: “Lei ci crede, questo è brutto, per lui è un affettuosa amicizia, per lei qualcosa di più, ha fatto così anche con Luca, bisogna stare attenti”.