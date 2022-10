GF Vip, Elenoire Ferruzzi svela: “Ho fatto una scoperta su Sara Manfuso”

Sara Manfuso, la rivelazione della concorrente del reality show: “Doveva essere sempre presente in studio”

Un po’ tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono accorti dell’assenza in studio della loro ex coinquilina vip, che dopo il ‘caso Marco Bellavia’ ha deciso di abbandonare per sempre la casa più spiata dagli italiani. In queste ultime ore Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare della Manfuso, asserendo di credere sia assolutamente strano che non sia in studio, visto che prima di varcare la famosa porta rossa le ha rivelato che in confessionale l’avrebbero rassicurata di poter presenziare nonostante il ritiro:

“A me Sara aveva fatto una confessione su quello che le avevano detto. Sì in confessionale le avevano spiegato che sarebbe andata comunque…”

Elenoire Ferruzzi non ha dubbi: “Deve essere successo qualcosa in studio”

La concorrente del Grande Fratello Vip, parlando sempre con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani, ha poi fatto un’altra rivelazione su Sara Manfuso. Di cosa si tratta? In pratica ha ipotizzato che la sua assenza potrebbe essere legata a qualcosa che è successo dopo il suo ritiro:

“E’ chiaro che lì deve essere successo qualcosa di strano. Una cosa forte e che lei quindi non è più stata chiamata…”

E in effetti qualcosa è successo. Sara, che ieri pomeriggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare la sua verità, ha litigato fortemente con Alfonso Signorini, il quale ha anche deciso di buttarla fuori dallo studio.

Sara Manfuso a Verissimo confessa: “Signorini non mi ha dato il tempo di spiegare”

Ieri l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata ospite da Silvia Toffanin per parlare di tutte le polemiche scoppiate sul suo conto dopo la furiosa lite in diretta con il conduttore. In questa occasione ha dapprima rivelato di non aver mai mosso alcun tipo di accusa nei confronti di Giovanni Ciacci, che ha toccato inavvertitamente il suo lato B, e successivamente ha confessato di non essere riuscita a spiegare bene il suo disagio in quel momento perchè il conduttore non gliene ha dato modo:

“Non ho mai detto che Ciacci mi ha toccata con malizia…Ad Alfonso Signorini volevo spiegare solo del mio malessere e delle voragini che ho dentro. Però non ho avuto il tempo di farlo. Questo perché mi ha cacciata prima che lo facessi…”

La moglie di Antonio Romano ha poi confessato di essere rimasta davvero male dagli attacchi feroci ricevuti via social: “Ho letto cose cattivissime…”