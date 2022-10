Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci dopo l’eliminazione: “Chiedo scusa”

Lo stylist sul mental coach dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà: “Pensavo fosse un disturbatore”

La puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini che il pubblico ha seguito questa sera non è stata semplice, poichè dei concorrenti hanno fatto i conti con dei seri provvedimenti per l’atteggiamento scorretto avuto nei confronti di Marco Bellavia. Lo stylist Giovanni Ciacci dopo essere finito al televoto immediato è stato eliminato per volere del pubblico, e riferendosi al mental coach che ha abbandonato di recente il gioco ha ammesso:

“Pensavo che lo avesse messo voi come un disturbatore, quando mi ha detto che piangeva per la gioia mi sono preoccupato”.

La nota soubrette in lacrime per l’abbandono dell’ex conduttore: “Mi dispiace non averlo aiutato”

Il ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip, e tutte le critiche arrivate dal web ai concorrenti che si sono scagliati contro lo stesso hanno scatenato la reazione di Pamela Prati verso cui il mental coach aveva manifestato un interesse. La soubrette tra le lacrime ha affermato:

“Mi dispiace non averlo aiutato, gli chiedo scusa, spero che quando esco da qui se vorrà lo voglio frequentare, ci voglio parlare e gli voglio chiedere personalmente scusa, hanno visto che c’era una cosa bella tra di noi e hanno voluto mettere la loro, sono stata molto gelosa”.

Oltre alla squalifica di Ginevra Lamborghini è stato aperto un televoto che ha visto in sfida Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti, Gegia e Giovanni Ciacci che prima di essere eliminato e dopo essere stato umiliato dal conduttore riferendosi al malessere che il mental coach ha avuto nella casa di Cinecittà ha precisato: “Profondamente rammaricato di non essermi accorto”.

Giovanni Ciacci ammette il suo sbaglio nello studio del reality: “Me ne rendo conto ora”

Dopo l’arrivo in studio, il costumista non ha nascosto il suo dispiacere, dato che si è rivolto al conduttore e riguardo all’atteggiamento avuto con Marco Bellavia ha chiarito: “Io chiedo scusa, non mi sono proprio accorto, te lo giuro tu mi conosci, non ti direi mai cavolate, l’ho vissuta male per via della nomination che mi ha fatto e ho risposto in una certa maniera”. Quando Alfonso Signorini gli ha detto: “Il pubblico non ha apprezzato quello che ha visto da parte tua, non ti è mai venuto in mente di dirgli come stava?” lo stylist ha ammesso il suo sbaglio per aver intepretato diversamente la motivazione della nomination del mental coach:

“Non l’ho capito, spero che stia bene, le parole esatte che ho capito ti nomino perchè tanto sei malato quindi nessuno ti nominerà mai, lì mi è partita la brocca, me ne rendo conto ora che non l’ha mai detta”.

Charlie Gnocchi si è lamentato per le punizioni severe che sono state prese, e riferendosi all’uscita del noto curatore d’immagine ha detto: “Trattato così male, buttato fuori”, scatenando la dura reazione del conduttore: “Vi siete comportati male tutti, basta!”.