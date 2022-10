GF Vip, Patrizia Rossetti perde le staffe in diretta: “Vengo aggredita”

Grande Fratello Vip, caos in diretta: acceso confronto tra le due concorrenti

Alfonso Signorini, sul finire della puntata di stasera, ha chiamato nella mistery room Cristina Quaranta, Carolina Marconi, Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Difatti le quattro non si sono affatto risparmiate in questi ultimi giorni litigando di continuo. E anche stasera se ne sono dette di tutti i colori. Cos’è successo? La più agguerrita è stata senza ombra di dubbio la concorrente dai capelli rossi, la quale si è molto lamentata del fatto di essere sempre criticata un po’ da tutti, soprattutto per cose ridicole:

“Noto che io vengo aggredita e poi mi sono sentita dire che dovrei fare sempre…Gli altri si mettono sul piedistallo…Sono sempre nell’occhio del ciclone…”

La Quaranta è però subito intervenuta, asserendo di essere stata mandata più volte a quel paese da lei solo perchè ha fatto notare dei suoi errori: “Patrizia è un cane che non morde…Ha difetti che non tollero più…”

Patrizia Rossetti è una furia contro la concorrente: “Non mi dici le cose in faccia”

La confessione di Cristina Quaranta ha spiazzato nel vero senso della parola la Rossetti. Difatti quest’ultima ha rivelato che solo stasera ha detto di non sopportarla più, visto che in queste settimane non gliel’ha mai rivelato:

“Mi dice sempre di dirmi le cose in faccia…E poi stasera ha detto che non mi sopporta più da tre settimane…Non mi dire che sei mia amica…”

Successivamente la concorrente dai capelli rossi ha rivelato che anche nei giorni scorsi è stata aggredita dalla concorrente del Grande Fratello Vip, che si è molto arrabbiata ultimamente: “Anche in cucina l’altro giorno abbiamo litigato per un accendino…”

Cristina Quaranta affonda la concorrente: “A 63 anni puoi arrabbiarti per queste cose?”

Successivamente ha preso la parola la ex velina di Striscia La Notizia puntando il dito contro Patrizia Rossetti, rea di essersi arrabbiata nei giorni scorsi solo perchè non le sarebbero arrivati i vestiti per la serata a tema: “A 63 anni ma puoi arrivare a questo punto? Puoi arrabbiarti per queste cose?”. E quest’ultima si è però subito difesa con le unghie e con i denti, asserendo di essere stata assolutamente fraintesa:

“E insistete ancora…Insistete…Queste cose puerili di dire che io voglio mettermi in competizione con le ragazze…”

La bionda concorrente del Grande Fratello Vip ha però continuato ad attaccarla, non facendo mistero di essere veramente stufa di sentire le sue lamentele.