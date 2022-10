Il paradiso delle signore, importante traguardo: novità in arrivo sulle trame

Il paradiso delle signore è record di ascolti, superato il 23% di share: l’entusiasmo di Roberto Farnesi

Da lunedì al venerdì Rai1 può contare su un daytime pomeridiano molto valido portatore di ottimi ascolti che inizia con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone fino a La vita in diretta di Alberto Matano. Nella mezzo c’è la soap ambientata negli anni ’60 che ruota attorno alle vicende dei personaggi di un grande magazzino milanese giunta già alla settima stagione. E puntata dopo puntata la soap è riuscita a crescere fino a raggiungere un record di ascolti tanto che la puntata di ieri, martedì 18 ottobre, ha raggiunto 1.801.000 spettatori con il 23.3%. Numeri importanti che sono stati festeggiati da tutto il cast soprattutto da Roberto Farnesi, che impersona il commendatore Umberto Guarnieri che sui social ha esultato:

“Il commendator Guarnieri ci tiene a ringraziarvi personalmente per questo risultato straordinario. Viva le serie italiane e le storie tutte italiane.”

Anticipazioni nuove puntate della soap: Flora insofferente verso Maria

Dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si scopre che Flora sarà sempre più insofferente nei confronti di Maria. I bozzetti della Puglisi, infatti, avranno un successo inaspettato piacendo a Vittorio e a Matilde ed inoltre il suo splendido abito creato per la baronessina Foppa le farà incassare i complimenti di tutti. Anche Adelaide non perderà l’occasione per elogiare Maria e mortificare Flora al Circolo. A questo punto la Ravasi insofferente chiederà aiuto ad Umberto che, per allontanare la Puglisi dal Paradiso, chiederà alla baronessa Foppa di assumerla nella sua azienda. La giovane accetterà?

Il paradiso delle signore spoiler prossime puntate: negato l’annullamento tra Ezio e Gloria

I colpi di scena non sono finiti qui perché gli spoiler delle nuove puntate della soap svelano che la Sacra Rota si pronuncerà negativamente sull’annullamento di Gloria ed Ezio. Colombo e Veronica verranno consolati da Gemma e Stefania ma la donna subirà un’aggressione. Nel frattempo i giornali si inseriscono sempre più sulle vicende tra Ezio e Veronica ed a farne le spese sarà la giovane Zanatta. Marcello ed Armando, infine, scoprono una sconcertante novità: la madre di Anna non è in America ma nel suo Paese e sta bene. L’appuntamento con le puntate del Paradiso è da lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 circa su Rai1.