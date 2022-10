Vanessa Gravina: spoiler inaspettato su Adelaide de Il paradiso delle signore

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 14, 2022 , in Soap

Oggi è un altro giorno: l’attrice fa una clamorosa anticipazione su Adelaide del Paradiso

Ospite della puntata di oggi del talk di Serena Bortone è stata Vanessa Gravina. L’attrice ha ripercorso la sua lunga carriera cominciata quando aveva solo 11 anni ed ovviamente non poteva non soffermarsi sul suo ultimo ruolo quello dell’algida e cinica contessa Adelaide di Sant’Erasmo de Il paradiso delle signore e soprattutto ha fornito delle interessanti anticipazioni sulle prossime puntate e su cosa succederà:

“Il suo ingresso al Paradiso rispecchia una vendetta dopo le vicende con Umberto, lei ha intenzione di fargli male, ha una ferita importante e cercherà di recuperare terreno. Creerà un’alleanza molto importante con un personaggio che si scoprirà via via nella storia che diventerà qualcos’altro.”

Insomma ci saranno dei colpi di scena.

Il paradiso delle signore, Vanessa Gravina nel talk di Rai1 svela: “Contessa è coperta da Umberto”

Non si è sbilanciata molto nelle anticipazioni sulle nuove puntate della soap, l’attrice ospite ad Oggi è un altro giorno, però allo stesso tempo ha svelato che la soap, ambientata negli anni ’60, segue l’evolversi dei tempi fino ad arrivare alla rottura definitiva di certi schemi con il ’68. Gravina ha ammesso:

“Cambia il ruolo della donna all’interno del lavoro che si scontra con un mondo ed una società maschilista, Adelaide è stata coperta dal commendatore Umberto ma anche Matilde che ha l’ombra del marito Tancredi.”

L’attrice sulla sua Adelaide ha poi aggiunto: “È una che quando parla un po’ sentenzia però interpretarla è un po’ un antidoto perché a questa forza di essere sempre un po’ trasgressiva davanti alle formalità.”

Vanessa Gravina oltre la soap di Rai1: “Quando posso pratico il pugilato”

L’attrice ha concesso una lunga intervista a Serena Bortone dove oltre a parlare de Il paradiso delle signore ha raccontato alcuni aneddoti sui grandi con cui ha lavorato, come Gerry Calà, Catherine Spaak e Gianni Morandi. Quest’ultimo lo ha definito come un eterno ragazzo ricco di energia. Inoltre ha anche rivelato che da ben sette anni pratica il pugilato: “Non è uno sport è una disciplina che ti aiuta anche nella vita, non è violenza.”