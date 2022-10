Il paradiso delle signore, svelato il passato di Vito Lamantia: parla l’attore

Anticipazioni Il paradiso delle signore, parla Elia Tedesco: “Nel passato di Vito c’è del mistero”

Da quasi un mese è tornata in onda la soap di Rai1 e tra i vari personaggi c’è stato anche un nuovo e interessante arrivo, quello di Vito Lamantia. Ed a fornire qualche spoiler ed anticipazione a quello che succederà nelle prossime puntate al suo personaggio ci ha pensato il giovane attore che lo interpreta in un’intervista concessa a Vero:

“È un personaggio piuttosto misterioso, dall’animo romantico. Siciliano, figlio di pastori, lascia la sua terra per acculturarsi e far fortuna in giro per il mondo. È molto sicuro di se ma di fronte all’amore che lo ha portato a Milano, al Paradiso, mostrerà il suo lato più debole.”

L’attore ha anche aggiunto che spera che al pubblico arrivi la semplicità del suo Vito e che per questo l’apprezzino.

L’attore di Vito Lamantia della soap di Rai1 svela: “Mi rispecchio nei suoi ideali”

Durante la lunga intervista concessa al settimanale suddetto, Elia Tedesco, oltre a fornire delle anticipazioni sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore ha anche rivelato di assomigliare al suo personaggio sotto alcuni aspetti.

“Mi rispecchio nella semplicità con cui affronta la vita. Ha fatto tante esperienze, ha vissuto molte situazioni difficili ma non si è mai scoraggiato e soprattutto è una persona umile.”

ha rivelato l’attore che poi ha concluso: “Non ho la presunzione di rispecchiarmi in tutto questo ma mi piace perché ha dei valori e degli ideali.”

Il paradiso delle signore, Elia Tedesco è fidanzato? “Concentrato sul lavoro”

Dopo aver elencato tutti i suoi hobby, dal suonare la chitarra ed il pianoforte fino alla lettura, dall’andare in palestra fino a passeggiare sui fiumi, il giovane attore di Vito Lamantia si è sbilanciato anche sulla sua vita privata: “Sono innamorato del teatro, del cinema e della tv, in questo momento sono concentrato sul lavoro e mi divido già tra set, palcoscenici e lezioni e…tanti sogni!” Insomma l’attore non è fidanzato ma è single ed non è neanche in cerca dell’anima gemella perché concentrato sul lavoro e sulla sua gli si augura lunghissima carriera.