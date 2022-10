Il paradiso delle signore, Moisè Curia: “Marco ha un lato sconosciuto”

Anticipazioni soap di Rai1, parla l’attore di Marco di Sant’Erasmo: “Verrà fuori un lato poco conosciuto”

Da lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 circa su Rai1 vanno in onda le vicende del grande magazzino milanese ed a fornire delle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore ci ha pensato il giovane attore Moisé Curia, in un’intervista concessa a TeleSette, il giovane attore ha svelato:

“È un personaggio ricco di sfumature con moti interiori contrastanti. Nasconde le sue fragilità dietro una maschera anche un filino strafottente e riesce ad aprirsi solo con Stefania, una ragazza che racchiude quel mondo semplice al quale vorrebbe appartenere. È capace anche di piangere ma questo è un lato che non tutti conosciamo.”

Il paradiso delle signore, Moisè Curia svela: “Ho un eccesso di sensibilità”

Durante l’intervista il giovane attore ha tratteggiato meglio il suo personaggio di Marco di Sant’Erasmo del Paradiso spiegando molti lati del suo carattere, tuttavia non si è sbilanciato sul rapporto tra il ricco giornalista e Stefania (Grace Ambrose) che, nelle puntate che stanno andando in onda, stanno vivendo una crisi. Soap a parte, il giovane attore si è sbilanciato anche sulla sua vita privata ed ha rivelato qual è un suo grande pregio che, a volte, può trasformarsi anche in un difetto:

“Eccesso di sensibilità. Una bella qualità, senza dubbio, che aiuta molto nel lavoro ma che, nella vita, come spesso di dice, fa campare male. Sono uno che ascolta molto ed è capitato qualche volta di mettere le esigenze del prossimo davanti alle mie, di pensare prima ai problemi degli altri e poi a me stesso.”

L’attore però ha anche aggiunto che non rinuncerebbe mai a questa sua caratteristica.

L’attore della soap di Rai1 si confessa a cuore aperto: “Felicità assoluta? Mi manca qualcosa”

Moisè Curia ha concluso l’intervista raccontandosi a cuore aperto e rivelando di non essere pienamente felice in questo periodo: “C’è una parte di me un po’ più triste, perché ultimamente mi è mancato qualcosa che avevo prima e che poteva rendere questa idea di felicità quasi assoluta. Ma la vita è fatta così e per come vanno le cose non posso lamentarmi.” Nel frattempo, qualche anticipazione su Marcello de Il paradiso delle signore l’ha rivelata l’attore Pietro Masotti in un’intervista esclusiva per noi de LaNostraTv.