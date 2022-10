Il paradiso delle signore, spoiler bomba: salta il piano di Umberto per Flora

Anticipazioni soap di Rai1: uomo manda a monte il piano di Umberto per Flora

Da lunedì al venerdì continuano le vicende dei personaggi che gravitano attorno al grande magazzino milanese e dei grandiosi colpi di scena riguarderanno Umberto Guarnieri e Flora Ravasi. Andando con ordine dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si apprende che Adelaide (Vanessa Gravina) per mettere in imbarazzo la giovane stilista elogerà pubblicamente Maria davanti a tutto il Circolo. In difesa dalla Ravasi scenderà in campo il commendatore che cercherà di convincere la baronessa Foppa ad assumere la Puglisi in modo che la sua amata possa avere campo libero al Paradiso. Ma come si svilupperà questo piano? A fare un clamoroso spoiler sulla vicenda ci ha pensato il settimanale TelePiù su cui si legge:

“Umberto non sa però che c’è un uomo che può mandare a monte il suo piano, perché al cuore non si comanda.”

Il paradiso delle signore spoiler prossime puntate: continua la guerra tra Guarnieri ed Adelaide

Maria e Flora, in realtà, non sono che un pretesto per Umberto (Roberto Farnesi) ed Adelaide (Vanessa Gravina) per farsi la guerra. Alla contessa, in realtà, non interessa nulla della giovane Puglisi ma si mostra gentile e generosa con lei solo per screditare la rivale. Ed in effetti ci riuscirà perché dalle anticipazioni sulle nuove puntate della soap si apprende che Flora faticherà a rendere le sue creazioni apprezzabili, incontrando i malumori sia di Vittorio (Alessandro Tersigni) che di Matilde (Chiara Baschetti). Al contrario invece Maria (Chiara Russo) sarà un nastro nascente nell’atelier. A scombinare la carte in tavola ci penserà Umberto ma il suo piano verrà ostacolato da un uomo misterioso di cui ancora non si conosce l’identità.

Anticipazioni nuove puntate della soap di Rai1: Salvatore angosciato per Anna

Infine dagli spoiler sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai1, si scopre che Vito (Elia Tedesco) verrà assunto come contabile al grande magazzino mentre Salvatore (Emanuel Caserio) sarà angosciato per non riuscire a mettersi in contatto con Anna (Giulia Vecchio) e Marcello (Pietro Masotti) ed Armando (Pietro Genuardi) indagheranno e varranno una scoperta sconcertante mentre ci saranno grandi novità in arrivo.