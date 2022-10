Milly Carlucci, spoiler a La vita in diretta: “Ho chiesto due grandi ospiti”

Ballando con le stelle, spoiler della conduttrice a La vita in diretta: “Ecco chi ho invitato”

Si è chiusa con uno spazio dedicato alla nuova edizione di Ballando la puntata andata in onda oggi, martedì 4 ottobre 2022, del programma condotto da Alberto Matano, dove è intervenuta ovviamente Milly Carlucci. Nel corso della chiacchierata la conduttrice ha rivelato, tra le altre cose, di aver invitato ufficialmente un famoso conduttore e sua moglie a fare i ballerini per una notte: dopo alcuni secondi di suspance, si è scoperto trattarsi di Amadeus e Giovanna Civitillo, dato che Giovanna, anche lei ospite di Matano in studio, ha confermato di aver ricevuto l’invito, spiegando però

Purtroppo è un po’ complicato perchè Amadeus il sabato sera è sempre a Milano per seguire i tornei di nostro figlio.

Milly Carlucci svela un segreto su Ballando: “Alcuni concorrenti usano una tattica”

Alberto Matano ha invece chiesto alla collega se, come gli è stato riferito da qualcuno, alcuni dei concorrenti sono molto ‘secchioni’, quindi provano da mattina a sera, mentre altri lo fanno un po’ meno: a tale domanda la conduttrice di Ballando con le stelle ai microfoni de La vita in diretta ha spiegato ridendo

No, non confermo questa cosa! Alcuni usano una tattica, cioè quella di far sapere che provano poco, per poi stupire i telespettatori con una grande performance.

Milly ha annunciato inoltre che in questa edizione accanto a Rossella Erra ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, i quali potranno esprimere dei giudizi speciali, a sostegno dei concorrenti o dei maestri, nel caso in cui la giuria ufficiale dovesse fare delle valutazioni un po’ strane e contestate da tutti, come spesse volte è accaduto nelle scorse edizioni.

La vita in diretta, Milly Carlucci e la richiesta di Giovanna Civitillo: “Fammi ballare con…”

Tornando all’invito rivolto a Giovanna Civitillo, dopo aver spiegato, come raccontato prima, che per Amadeus è un po’ complicato essere a Ballando il sabato sera, Giovanna a La vita in diretta ha chiesto scherzosamente a Milly Carlucci: “Perchè vuoi farmi ballare con Amadeus? Vorrei ballare con un ballerino e lui lo facciamo ballare con una ballerina”. Intanto, sempre parlando di Ballando con le stelle, in un’intervista uscita oggi Milly ha rivelato che qualcuno l’ha fatta penare…