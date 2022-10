Mina Settembre 2, Giorgio Pasotti anticipa: “Evento drammatico per Claudio”

Mina Settembre 2, l’attore di Claudio svela un clamoroso spoiler: “Evento drammatico”

Questa sera andrà in onda la seconda stagione della fiction con protagonista Serena Rossi liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Ed a fornire delle anticipazioni sulle nuove puntate ci ha pensato Giorgio Pasotti, attore che impersona il cinico e fedifrago magistrato Claudio De Carolis che in un’intervista a Gente ha svelato:

“Claudio torna da Mina avendo riflettuto sui propri limiti. A seguito di un evento drammatico, capirà quando sia fragile la vita e cercherà di riacquistare la sua fiducia. Più invecchio, più apprezzo i personaggi che non sono positivi dall’inizio ma quelli che sbagliano e poi evolvono e recuperano terreno.”

L’attore, tuttavia, non è sceso nei dettagli nel rivelare quel è l’evento drammatico in questione.

Anticipazioni fiction di Rai1, Giorgio Pasotti svela: “Ci sarà più equilibrio tra Claudio e Domenico”

Durante l’intervista al magazine suddetto, l’attore ha fornito anche altre anticipazioni su Mina Settembre 2 e soprattutto su come si evolverà il triangolo amoroso tra Mina, Claudio e Domenico:

“Ci sarà più equilibrio tra i due contendenti. E comunque due uomini che lottano per la stessa donna è qualcosa di eternamente romantico in una storia.”

E poi anche rivelato che rapporto ha con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, suo rivale in amore nella serie: “Non avevamo mai lavorato insieme, ma ci conosciamo da anni perché facciamo parte della Nazionale di calcio attori. Ci uniscono stima e simpatia.”

Serena Rossi e l’aneddoto svelato da Giorgio Pasotti: “Dal freddo non riuscivamo a parlare”

L’attore ha concluso l’intervista rivelando che il clima sul set con gli altri attori è ottimo ed ha aggiunto che non è una cosa che capita tutti i giorni. E poi l’attore di Claudio in Mina Settembre 2 ha anche svelato un aneddoto che riguarda la protagonista: “Abbiamo girato a gennaio alcune scene ambientate in estate. Siamo rimasti in abiti leggeri per un giorno intero e faceva un freddo assurdo. Io e Serena eravamo nell’androne di un palazzo e non riuscivamo neppure a parlare.” Aggiungendo che molti di loro quel giorno si sono presi un brutto raffreddore. L’appuntamento con la prima puntata della serie è per questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1