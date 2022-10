Polemiche su Nei tuoi panni, arriva la replica di Mia Ceran: “Non imito”

“Maria De Filippi è inimitabile”: Mia Ceran frena le polemiche sul suo programma

Lunedì 17 ottobre ha debuttato nel pomeriggio di Rai1 il nuovo programma Nei tuoi panni. Si tratta di una sorta di esperimento social in cui per una settimana i vari componenti di una famiglia si scambiano i ruoli. Se si parla di famiglia in tv la regina indiscussa che guida programmi con al centro i rapporti familiari è la moglie di Maurizio Costanzo. Da qui alcuni hanno criticato la trasmissione della Ceran accusandola di copiare Maria De Filippi. Adesso a fare chiarezza ci ha pensato la conduttrice italo-tedesca che in un’intervista concessa a Gente ha rivelato:

“Ho molta stima di lei e di come ha saputo creare un format con un suo linguaggio originale. È inimitabile…Detto questo in tv devi avere un tuo stile, un qualcosa di originale, il pubblico non vuole imitazioni.”

Antonella Clerici elogiata dalla conduttrice di Nei tuoi panni: “È un fenomeno”

Durante l’intervista al noto magazine, Mia Ceran non solo ha speso delle bellissime parole su Maria De Filippi ma ha elogiato anche un altro volto molto amato, la conduttrice di È sempre mezzogiorno:

“È un fenomeno, è una delle più brave conduttrici che conosco, unisce un grande calore a una capacità tecnica di controllo di regia che raramente ho incontrato.”

La conduttrice ha poi aggiunto di cercare un suo stile e differenziarsi dalle colleghe del resto lei è nata come giornalista ma poi per molti anni ha affiancato due comici a Quelli che il calcio dunque è abbastanza morbida nella conduzione.

Mia Ceran confessa: “C’è una storia nel mio programma che mi ha colpito”

Infine, la conduttrice di Nei tuoi panni dopo aver ammesso delle difficoltà sul suo programma ha confessato quale storia l’ha maggiormente colpita: “Quella tra una madre ed una figlia adolescente molto conflittuale. Dove a sentirsi più sbagliata, paradossalmente, alla fine è stata la madre. Tutto era nato con una richiesta di aiuto da parte della ragazza…Quando poi si sono riviste in studio è stato un momento molto difficile per me. Magari hai voglia di alzarti ed abbracciare la ragazza che piange, ma non puoi.”