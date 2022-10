Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ripresa da un’ospite: “Non parliamone”

Serena Bortone spiazzata da Anna Kanakis nel suo talk: “Avevo chiesto agli autori di non parlarne”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, giovedì 13 ottobre, è stata ospite l’attrice e scrittrice siciliana per presentare il suo ultimo romanzo. Tuttavia nel ripercorrerne la carriera la conduttrice è partita dai suoi esordi, quando da adolescente ha vinto il concorso di Miss Italia, tuttavia tale scelta non è piaciuta all’attrice che l’ha subito ripresa:

“Non seguo più Miss Italia già da parecchio tempo. Fu un inciampo di percorso, ma avevo chiesto al tuo autore di francobollarlo, ti prego. Avevo 15 anni leggevo Salgari in un angoletto ed in un giorno sono diventata donna.”

Oggi è un altro giorno, Anna Kanakis confessa: “Cresciuta senza un padre”

L’attrice è cresciuta senza padre perché i suoi genitori si sono separati quando lei era molto piccola. La madre ha lasciato la Grecia, nazione del marito, per ritornare in Sicilia con le due figlie e da allora si è data da fare per crescerle. La Kanakis, nel programma di Serena Bortone, ha definito la madre una donna molto in gamba ed emancipata, fu tra le prime in Italia a divorziare, mentre sul padre ha confessato:

“La prima volta che l’ho visto per me era un perfetto estraneo ed abbiamo parlato in maniera superficiale di cose superficiale e lui ha capito che era meglio tornare ad Atene, ma ho risolto tutto tanto tempo fa leggendo un bel tomo di Freud.”

Serena Bortone punge la sua ospite: “Sono riuscita a farti emozionare”

Durante la chiacchierata ad Oggi è un altro giorno, Anna Kanakis si è commossa alla vista del marito il banchiere Marco Merati Foscarini, sposato nel 2004. I due sono molto affiatati e complici e la loro sintonia traspare anche al di là delle telecamere. Ebbene alla vista della commozione dell’attrice, la conduttrice l’ha punzecchiata rivelando: “Sono riuscita a farti emozionare anche un donna ‘impegnativa’ come te si è commossa.” Ospiti della puntata di oggi sono stati anche il musicista Gianni Mazza e lo scrittore Marco Missiroli mentre ieri la conduttrice ha aperto la trasmissione in modo anomalo.