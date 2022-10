Scherzi a Parte, flop lo scherzo a Flavia Vento: piovono critiche sui social

Lo scherzo a Flavia Vento non è particolarmente piaciuto ai telespettatori: ecco il perché delle critiche

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Scherzi a Parte condotto da Enrico Papi in cui ci sono stati scherzi tra gli altri per Flavia Vento, Sabrina Salerno, vittima dello scherzo in diretta, Marco Melandri, Ciro Ferrara, Donatella Rettore e Platinette. Non è particolarmente piaciuto al pubblico lo scherzo alla soubrette romana, incentrato nuovamente sul suo amore idilliaco per Tom Cruise con la famosa questione dei presunti messaggi ricevuti dalla donna in passato, creduto veramente da poche persone. Infatti, nello scherzo andato in onda ieri sera le è stato fatto credere che doveva fare una consegna proprio all’attore americano in persona, con la donna che ha fatto salti di gioia non appena ha saputo la notizia, e inizialmente criticata anche per le sue doti di attrice che hanno fatto affermare da molte persone come tutto fosse falso e organizzato.

Ecco com’è andato a finire lo scherzo alla Vento: poca credibilità secondo gli utenti

Lo scherzo del programma condotto da Papi, che ieri ha avuto un flop negli ascolti, è proseguito con la donna che si è messa in marcia con la scatola di Deliveroo per andare a fare la consegna a Tom Cruise. Giunta sul posto, la soubrette ha avuto una brutta sorpresa: l’ordine in realtà non le è stato fatto dal suo uomo amato, bensì un suo omonimo, Tommaso Cruz, un narcotrafficante sudamericano. Così Flavia Vento, accortasi del pericolo che stava correndo, ha iniziato a scappare, soprattutto a bordo di un fenicottero gonfiabile. Poi c’è stata l’irruzione in studio di alcune rider di Deliveroo dopo lo scherzo, scena anch’essa molto criticata. Il tutto è stato definito falso e poco credibile, con il programma che ha scaturito ulteriore disappunto e non se la sta passando bene da quando è tornato.

Flavia Vento e le polemiche che ha scaturito: dal ritiro dai reality al presunto flirt con Totti

La soubrette romana è da tempo nell’occhio del ciclone per le dichiarazioni che fece su Francesco Totti, sempre più lontano da Ilary, e di un possibile flirt con lui avvenuto nei primi anni 2000, con il fatto che è stato tirato nuovamente in ballo da Striscia la Notizia e che non convince proprio tutti. Inoltre la donna gode di scarsa credibilità in seguito ai suoi molti ritiri avvenuti dopo pochi giorni in molti reality, tra cui La fattoria, l’Isola dei Famosi (due volte), Grande Fratello Vip e La pupa e il secchione show, quest’ultimo nonostante i tentativi di convincerla a cambiare idea da parte di Barbara D’Urso.