Serena Bortone preoccupa ad Oggi è un altro giorno: “Forte dolore al polso”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice si infortuna: “Ho un forte dolore al polso”

Puntata movimentata quella odierna del talk di Rai1 che si è aperta con l’intervista a Vanessa Gravina, attrice dalla lunghissima carriera che attualmente veste gli iconici panni di Adelaide de Il paradiso delle signore. In pochi sanno che l’attrice da 7 anni pratica pugilato e quindi anche la conduttrice, in diretta, si è voluta cimentare con alcune mosse. Tuttavia all’inizio Serena Bortone ha svelato di essersi infortunata, allarmando tutti in studio:

“Ho un problema al polso, perché la notte delle elezioni ho chattato talmente tanto che… è vero…ho un dolore al polso tipo sai gli adolescenti maniaci delle chat?! Proprio così.”

Nonostante il problema, però, la Bortone è riuscita a tirare qualche pugno.

Serena Bortone entusiasta nel suo talk di Rai1: “Tengo tantissimo al prossimo ospite”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno come sempre nel suo talk ha avuto un ricco parterre di ospiti tra cui anche Maria Stefania Martini sorella del Cardinale Carlo Maria Martini. Nel presentarla la conduttrice ha ammesso senza trattenere l’emozione:

“Tengo tantissimo al prossimo ospite, sorella di una figura di riferimento anche per chi non crede.”

La donna ha ricordato così il fratello scomparso nel 2012: “Carlo si imponeva per questo sguardo che ti commuoveva, che tutti si sentivano addosso. Non sgridava nessuno, bastava una parola. Era buono, comprensivo ma anche rigoroso. Cosa lo faceva arrabbiare? Io non l’ho mai visto arrabbiato. Ha avuto delle contrarietà”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice chiarisce: “Jessica non sta benissimo con la voce”

E mentre nella puntata di ieri Serena Bortone ha annunciato ironica che nel suo programma sono tutti posseduti, oggi ha voluto fare un chiarimento, una degli affetti stabili, la cantante Jessica Morlacchi in questi giorni è stata poco bene, fortunatamente non si è trattato di Covid ma ha avuto un bruttissimo mal di gola. La conduttrice, quindi, accompagnando i suoi ospiti al pianoforte di Antonio Mezzancella per la classica esibizione ha chiarito: “Jessica non sta benissimo con la voce.” in realtà però nonostante tutto la cantante se l’è cavata abbastanza bene.