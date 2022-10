Simona Ventura scoppia in lacrime: “E’ venuta a mancare una persona vicina”

La conduttrice piange la morte di Franco Gatti: “Come se fosse mancata una persona vicina”

Simona Ventura si unisce al dolore dell’Italia intera per la morte di Franco Gatti. Il celebre cantante e membro dei Ricchi e Poveri è morto all’età di 80 anni, come annunciato nel corso della mattinata. Una notizia tristissima, non solo per i fan dello stessa artista e dei Ricchi e Poveri, una delle band italiane più amate di tutti i tempi. Il cantante ha lasciato un vuoto incolmabile anche nella vita di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo, magari intervistarlo e condividerci il palco. Tra coloro spicca la conduttrice di Citofonare Rai2, che si è lasciata andare tramite i social a uno struggente messaggio di addio a Franco Gatti:

Che dispiacere la morte di Franco Gatti dei Ricchi e poveri. Come se fosse mancata una persona vicina. Questi gruppi non solo fanno parte del nostro patrimonio musicale, ma fanno parte del DNA del nostro Paese

si legge in un tweet.

Non solo Simona Ventura: l’abbraccio alla famiglia del cantante

Ovviamente non è stata solo Simona Ventura a omaggiare Franco Gatti, morto nelle scorse ore a 80 anni. La conduttrice di Citofonare Rai2 è stata una delle tante artiste che ha scelto di riversarsi sui social per l’ultimo saluto allo storico membro dei Ricchi e Poveri. Commovente il ricordo del gruppo sulla pagina ufficiale Twitter: “Oggi se ne va via un pezzo di noi, ciao Franco”. Il cantante, scomparso a Genova, è stato poi omaggiato anche da Federica Panicucci in diretta a Mattino Cinque, con la conduttrice che ha fatto il triste annuncio davanti a milioni di telespettatori.

La storia della band citata dalla conduttrice

Gruppi come i Ricchi e Poveri fanno parte del DNA dell’Italia. E’ questo il fortissimo pensiero di Simona Ventura, che ha commosso con il proprio saluto a Franco Gatti tramite i social. L’artista uno dei quattro componenti del gruppo musicale Ricchi e poveri, nato nel 1967 e battezzato così da Franco Califano perché, secondo lui, erano “ricchi di idee, ma poveri di soldi”. Presentati come un quartetto polifonico, formato da due voci maschili, ‘il baffo’ Franco Gatti e ‘il biondo’ Angelo Sotgiu oltre alle due presenze femminili Angela Brambati e Marina Occhiena.