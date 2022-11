Incontrada-Bisio, che coppia fuori da Zelig: “Accade lontano dagli studi”

I due conduttori di Zelig raccontano com’è la loro amicizia fuori dalle telecamere

Tutto è pronto per il ritorno dello storico programma comico di Canale5 che l’anno scorso, dopo alcuni anni di assenza, ha ottenuto ottimi ascolti. In attesa di scoprire se anche quest’anno il pubblico seguirà numeroso lo show scopriamo alcune dichiarazioni dei due conduttori riportate sul numero di Di Più Tv uscito in edicola la settimana scorsa. I due raccontano di essere molto amici e che il feeling mostrato durante le puntate dello show è lo stesso che hanno anche a telecamere spente. In particolare Claudio Bisio racconta che la collega ha grande fiducia in lui e questo spiega perché si lascia punzecchiare così tanto sul palco. Poi su Vanessa Incontrada il conduttore aggiunge:

“E poi ci frequentiamo anche lontano dagli studi televisivi”.

Vanessa Incontrada svela un aspetto nascosto del collega: “E’ competitivo”

Il rapporto tra Vanessa e Claudio Bisio, che ha svelato un retroscena sulla sua carriera, è nato sul palco di Zelig ma negli anni si è consolidato anche senza i riflettori puntati addosso. I due conduttori ormai passano del tempo insieme anche senza lavoro. In particolare Bisio spesso va in Toscana, dove abita Vanessa (precisamente nella città di Follonica), e i due si fanno delle lunghe pedalate insieme visto che condividono questa passione.

“Claudio è molto competitivo e corrergli appresso quando inforca la sua biciletta è davvero dura”

avrebbe però raccontato la conduttrice stando alle dichiarazioni riportate dal settimanale sopracitato. “E’ più facile stargli dietro sul palco. Lì, almeno, non facciamo altro che ridere” conclude Vanessa.

Claudio Bisio e il retroscena sulla conduttrice: “Fu quella sua spigliatezza a convincermi”

Molti ormai sanno il grande legame che c’è tra i due conduttori ma pochi conoscono il retroscena del loro inizio di carriera insieme. Tutto è accaduto quando a Zelig si cercava una nuova conduttrice che sostituisse Michelle Hunziker con cui Bisio aveva fatto coppia sul palco per tante edizioni. Claudio aveva visto dei video di Vanessa che durante un’intervista da Gigi Marzullo riuscì a mettere in crisi perfino quest’ultimo.

“Fu quella sua spigliatezza a convincermi”

racconta Bisio. Quest’ultimo, che recentemente ha rivelato una figuraccia di Vanessa Incontrada ha poi ricordato che lui conosce la collega da quando era praticamente una ragazzina. Il resto è storia e i due ancora oggi rappresentano una delle coppie migliori di conduttori. L’appuntamento è dunque per stasera alle 21:40 circa su Canale5.