Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi spiazza: svolta epocale per Azzurra

Svolta per l’attrice di Azzurra: ecco cosa accadrà nella nuova stagione della fiction

Cresce l’attesa per il ritorno sul piccolo schermo di Che Dio ci aiuti. La celebre fiction farà ritorno in tv nel 2023 con la settimana stagione, in cui non mancheranno i colpi di scena. A partire dall’addio già confermato di Elena Sofia Ricci, che saluterà con la sua suor Angela, per la grande delusione del pubblico. E così il testimone della protagonista passerà nelle mani di Francesca Chillemi, confermatissima e molto legata al suo ruolo di Azzurra, che tornerà con grandi novità, come rivelato dalla bellissima attrice all’ANSA. Ricollegandosi al finale dell’ultima stagione, la nostra Azzurra proseguirà il percorso di avvicinamento a Dio, diventando una novizia:

Azzurra ha finalmente confessato il suo amore per Dio ed è pronta a continuare il suo noviziato: è diventata non solo un’adulta consapevole, ma una novizia e poi ha compreso la scelta di un maggiore impegno religioso

le dichiarazioni dell’artista siciliana.

Francesca Chillemi non dimentica la protagonista di Che Dio ci aiuti: “Mi ha insegnato tutto”

Sul set della tanto amata fiction prodotta da Lux Vide, oltre a tanti episodi e stagioni di successo sono nati rapporti speciali, che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Quello tra i personaggi di Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi è l’immagine di copertina del grande clima respirato in tutti questi anni di Che Dio ci aiuti. Le due attrici hanno legato molto anche a telecamere spente, come raccontato dall’ex Miss Italia: “Mi ha insegnato tutto, è stata premurosa, paziente, comunque la rivedremo”. Il personaggio di suor Angela infatti tornerà nei primi episodi della settima stagione, prima di lasciare spazio alle nuove leve.

Ecco quando andrà in onda la nuova stagione

Si avvicina il ritorno della tanto amata serie prodotta da Lux Vide. Che Dio ci aiuti, salvo colpi di scena improvvisi, farà ritorno sul piccolo schermo il prossimo gennaio con la settimana stagione. Confermatissima Francesca Chillemi, che di recente ha raccontato un suo dramma, oltre a Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon. Nelle settimane scorse Elena Sofia Ricci ha girato la sua ultima scena e proprio l’attrice siciliana, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, ha dedicato parole importanti alla celebre artista toscana: “Non finisce qui, te lo prometto. Perché ci saranno ancora tante storie che racconteremo insieme”. E vedremo se le strade della Chillemi e di Elena Sofia si rincroceranno in futuro. Intanto le rivedremo per l’ultima volta in Che Dio ci aiuti tra pochissime settimane.