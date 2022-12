I Fatti Vostri, premiati Anna Falchi e Salvo Sottile: “Perfetta sintonia”

“Ecco cosa c’è dietro il successo de I Fatti Vostri”, Michele Guardì ha rotto il silenzio

Lunga intervista di Michele Guardì pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole martedì della settimana scorsa. Nell’intervista in questione, realizzata dal giornalista Lucio Giordano, lo storico autore e regista del programma del mezzogiorno di Rai2 ha parlato del suo spettacolo teatrale “Il caso Tandoy”, una commedia che ha scritto personalmente, ambientandola nella sua terra natale, la Sicilia, nella quale recita Gianluca Guidi, il figlio di Johnny Dorelli. Parlando, però, del successo della sua trasmissione che da decenni fa compagnia al pubblico del secondo canale, Guardì ha dichiarato:

Diamo al pubblico quello che vuole vedere e siamo in perfetta sintonia.

Michele Guardì tra il successo de I Fatti Vostri in tv e dei suoi spettacoli in teatro: “Non mi fermerò”

“La commedia che ho scritto è ambientata ad Agrigento, mi sta dando grandi soddisfazioni, non mi aspettavo tutto questo sinceramente” ha ammesso il regista de I Fatti Vostri nell’intervista, spiegando anche di considerare un grande attore Gianluca Guidi, poiché gli piace come recita e apprezza molto di lui la risata intelligente e contagiosa.

Pur sapendo di parlare contro la mia salute, dato che ho quasi ottanta anni, non mi fermerò con il teatro

ha affermato inoltre Guardì, precisando che proprio il successo de “Il caso Tandoy” lo sta incoraggiando a non fermarsi, rivelando anche che gli è stato proposto di realizzare un film tratto da questa commedia. Come fa a fare televisione, scrivere libri e produrre spettacoli teatrali? A tale domanda ha risposto dicendo: “Evito di perdermi nei passatempi perchè non mi interessano”. Tornando invece al programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, che sia lo scorso anno che quest’anno sta andando benissimo in termini di ascolti, ha svelato: “Ogni mattina non vedo l’ora di andare negli studi Rai per dirigere una nuova puntata”.

I Fatti Vostri, il regista annuncia: “Non andrò mai in pensione, farò il mio lavoro ancora a lungo”

“Ho una grande passione per ciò che faccio. Ho anche la fortuna di avere una moglie splendida e ho avuto dei genitori fantastici che mi hanno sempre incoraggiato e fatto amare il mio mestiere” ha dichiarato infine Michele Guardì, annunciando di non avere alcuna intenzione di andare in pensione: “La pensione non fa per me, non mi pensionerò mai, penso che andrò avanti ancora a lungo con il mio lavoro” sono state le sue parole. E la sua passione è sempre stata ripagata da successi: peraltro nei giorni scorsi Anna Falchi si è detta felice per gli ascolti de I Fatti Vostri.