Fiori sopra l’inferno, spoiler su Massimo Marini: “Deve cancellare il passato”

Scritto da Simona Tranquilli , il Febbraio 20, 2023 , in Serie & Film Tv

“Massimo è fragile ma nello stesso tempo coraggioso”, le parole inaspettate di Giuseppe Spata

In attesa della seconda e penultima puntata di questa sera di Fiori sopra l’inferno, l’attore di Massimo Marini ha rotto il silenzio. L’artista ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Radiocorrieretv e ha lanciato uno spoiler sul suo personaggio raccontando:

“Si ritrova a cominciare da zero la sua vita, deve tagliare i ponti con il proprio passato e ripartire dal suo mestiere”.

Ha poi anticipato che “il suo sarà un cammino verso la felicità, è un personaggio fragile e nello stesso tempo coraggioso”. Ha ammesso poi che l’incontro tra l’ispettore e Teresa Battaglia, è stato complicato. Il suo personaggio infatti ha dovuto abbandonare ogni retaggio del suo passato per poter stimare la sua superiore professionalmente e poi anche umanamente. Nel corso delle tre puntate della fiction della prima rete, Marini scoprirà che c’è molta differenza tra la teoria e la pratica e migliorerà come poliziotto e come persona.



Fiori sopra l’inferno, attore ammette: “Lavorare con Elena Sofia Ricci mi ha fatto crescere”

Ha ammesso che il set è diventato una famiglia, l’attore Giuseppe Spata che ha descritto le riprese come “un bel viaggio”. Con l’attrice protagonista in particolare si è instaurato un bel rapporto di scambio: “Mi ha restituito con estrema semplicità e generosità la sua esperienza enorme, tra teatro, tv e cinema. Lavorare con lei, è stato un privilegio, un motivo di crescita”. Ha raccontato poi di essere rimasto subito colpito dalla sceneggiatura che ha definito “imprevedibile e avvincente. Un racconto dai toni scuri con la montagna che incombe con il suo fascino”.

Attore di Massimo Marini svela: “Fiori sopra l’inferno è un testo che andava rispettato”

Ha raccontato di aver girato passando continuamente dal romanzo alla sceneggiatura, Giuseppe Spata. La fiction è infatti tratta dal romanzo di Ilaria Tuti e l’attore ha svelato:

“È un testo che andava assolutamente rispettato”.

Ha sottolineato inoltre che è proprio grazie all’autrice che la serie ha preso forma, raccontando un mondo fatto di violenze, omicidi e cadaveri, nascosto da uno scenario meraviglioso. A rompere il silenzio è stato anche l’attore che dà il volto a l’ispettore capo Giuseppe Parisi, che di recente ha svelato un retroscena sulla serie di Rai1, e ha dichiarato:

“La società di oggi ha bisogno di questo tipo di storie: un thriller accogliente che tiene sempre qualcosa di caldo in mezzo al buio”.

Intanto nella puntata di questa sera una scomparsa terrorizzerà Teresa.