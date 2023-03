Da noi a ruota libera 2 aprile: ospiti speciali per Francesca Fialdini

Ospiti Da noi a ruota libera del 2 aprile: cantanti, attori e scrittori nel talk di Rai1

Domenica prossima puntuale come sempre la conduttrice toscana sarà al timone del suo talk e dalle anticipazioni sugli ospiti di Francesca Fialdini della puntata del 2 aprile si scopre che come sempre ci sarà un ricco parterre di protagonisti provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo per un trascorrere un pomeriggio in serenità e allegria con le storie di chi ha saputo con coraggio e determinazioni saper far girare la ruota della propria vita nel verso giusto. Vediamo dunque che nella puntata della Domenica delle Palme ci saranno cantanti, scrittori, attori e note attiviste ognuno con il proprio bagaglio di esperienze vissute.

Francesca Fialdini, svelati tutti i protagonisti della prossima puntata: dai Cugini di Campagna a Marco Giallini

E l’elenco degli ospiti di Da noi a ruota libera della puntata del 2 aprile si apre con una band storica ritornata alla ribalta grazie alla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, stiamo parlando dei Cugini di Campagna che hanno gareggiato nella kermesse canora più famosa del nostro Paese con il brano scritto per loro da La Rappresentante di Lista Lettera 22. La storica band si racconterà alla padrona di casa con la nota ironia tra carriera e vita privata. E poi ancora sarà tra gli ospiti di Francesca Fialdini (reduce da una confessione privata) della prossima puntata l’attore Marco Giallini che tornerà a vestire i panni del vicequestore Rocco Schiavone nella quinta stagione della saga che partirà a breve eccezionalmente non su Rai2 come le precedenti ma su Rai1. Nel nuove puntate della fiction andranno in onda a partire da mercoledì 5 aprile in prima serata su Rai1. Si passa poi all’insolita coppia formata da Giulio Scarpati e Rossella Brescia, il noto attore di fiction e teatro e la ballerina da anni conduttrice radiofonica debutteranno al Teatro Sistina con il musical Billy Elliot, basato sull’omonimo film.

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata della Domenica delle Palme: svelati gli ospiti

Ed infine tra gli ospiti di Francesca Fialdini del 2 aprile ci sarà anche Marina Cuollo, nota scrittrice, attivista e giornalista che da anni si occupa della lotta alle discriminazioni nei confronti dei disabili ed ai pregiudizi che spesso li accompagnano. L’attivista era già stata ospite in una scorsa puntata e ritornerà a raccontarsi. Non resta dunque che ricordare l’appuntamento con il talk di Rai1 per domenica prossima alle 17.20 circa dopo la Domenica In di Mara Venier.