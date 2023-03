Lino Banfi: “Momento drammatico”, lettera scritta prima della morte di Lucia

Lino Banfi replica ad Alvaro Vitali con una commovente lettera

Non sono giorni facili per Lino Banfi. Il celebre attore pugliese sta attraversando probabilmente il periodo più difficile della sua vita in seguito alla perdita dell’amata moglie Lucia. L’artista, nei giorni immediatamente precedenti alla perdita della sua dolce metà, è intervenuto sulle colonne del settimanale Dipiù, dove in un momento dal deciso sapore nostalgico ha risposto alla lettera del collega e compagno di mille avventure Alvaro Vitali. L’attore romano, celebre per aver recitato in svariate pellicole insieme a Banfi negli anno d’oro del cinema, ha scritto una lettera a Lino in cui ha anche puntato il dito contro l’attore per un mancato aiuto nel momento del bisogno, visto che dopo anni sulla cresta dell’onda Vitali ha sbattuto su un periodo di depressione, con il mondo del cinema che gli ha chiuso ripetutamente le porte in faccia. Banfi dopo aver letto il commovente messaggio dell’amico ha deciso di rompere il silenzio.

L’attore risponde: “Non ti ho aiutato perché non potevo”

Intervenuto sulle pagine di Dipiù, Lino Banfi ha preso la parola rispondendo ad Alvaro Vitali dopo anni di silenzi. Il celebre interprete di Nonno Libero ha svelato i motivi che non gli hanno permesso di dare una mano all’amico negli anni di maggior difficoltà: “Caro, Alvaro, amico mio, ho letto con grande commozione la tua lettera. Mi dici che quando hanno smesso di cercarti al cinema avrei dovuto trovarti un ruolo da attore, ma non potevo, non sono un produttore, però resto tuo amico e lo dimostra questa lettera che scrivo in un momento drammatico della mia vita” un estratto delle struggenti parole di Banfi.

In arrivo un riavvicinamento?

Dalla conclusione della lettera di Lino Banfi all’amico Alvaro Vitali filtra la voglia di rincontrarsi tra i due attori, che la vita, come sottolineato dallo stesso attore originario di Andria, ha separato come spesso accade dai vari avvenimenti. Nonostante il tragico momento che sta attraversando Lino ha lanciato una promessa al collega di set, intervenendo nella lettera pubblicata sulle colonne di Dipiù: “Hai ragione, dobbiamo vederci e prendere un caffè, fare una battuta delle nostre e lasciare andare i discorsi tristi che a volte affollano la mente di noi attori, noi attori definiti comici” le commoventi parole dell’arista che dunque ha mandato un invito al compagno di tante avventure. E vedremo se Alvaro Vitali deciderà di afferrare la mano tesa dell’amico, che nonostante il periodo particolarmente complesso ha voluto