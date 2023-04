Alessandro Cecchi Paone, non si placa la polemica all’Isola. Nathaly: “Vile”

Nathaly Caldonazzo replica a tono al naufrago: “Vile e poverino”

Si sa che quando si parla di reality show le liti si ingigantiscono e da una singola parola si scatenano liti che durano puntate su puntate al fine di avere qualcosa di cui parlare. C’è stata una lite, nei giorni scorsi, tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone per via della fobia di Corinne per i serpenti. Il tutto è degenerato in fretta e stasera, in puntata, il divulgatore ha tirato in ballo dei commenti che la showgirl avrebbe fatto su personaggi famosi e per tutta risposta quest’ultima lo ha attaccato: “Sei un vile e poverino”.

Alessandro Cecchi Paone, nessun chiarimento con la concorrente: “Ho saputo delle cattiverie”

Ma perché Alessandro Cecchi Paone ce l’ha con Nathaly Caldonazzo e l’ha insultata? A quanto pare perché “ho saputo delle cattiverie” che ha detto su alcune personalità del mondo dello spettacolo. Purtroppo non c’è stato alcun chiarimento tra loro anche se Enrico Papi ha provato a dire ai concorrenti di aver ingigantito un po’ la cosa perché alla fine Alessandro Cecchi Paone ha solamente tentato di tranquillizzare Corinne Clery spiegandole che non deve aver paura dei serpenti se stava lontano dalla roccia. A Vladimir Luxuria, invece, non è piaciuta la reazione urlata di Alessandro Cecchi Paone e ci ha tenuto a rimproveralo un po’ per aver dato del branco di vipere alle concorrenti vicino a Nathaly.

L’Isola dei Famosi, Enrico Papi avverte: “Succederà qualcosa stasera”

Non ha più iniziato la puntata de L’Isola dei Famosi con una battuta, Ilary Blasi, ma in tutta la sua bellezza ha salutato i suoi opinionisti Vladimir Luxuria (che non contenta le ha parlato in tedesco) ed Enrico Papi, che ha avvertito: “Succederà qualcosa stasera”, dicendo che ha studiato molto bene le vicende dei naufraghi e che prenderà la parola per dire la sua. Dopo la polemica che ha visto protagonisti Nathaly e Alessandro è stata la volta di Andrea e Christopher: il primo ha accusato il secondo di non essere leale e di aver acceso il fuoco in una maniera illecita. E quindi c’è stato un vero e proprio processo al modello per capire come l’avesse acceso. Tra giustificazioni inerenti a strani metodi usati dall’esercito, all’uso delle lenti bifocali, si è capito che qualcosa di illecito c’è stato, e quindi dopo la pubblicità Alvin ha annunciato una prova precisa per vincere il fuoco da usare sull’Isola.