Marco Giallini, critiche a Rocco Schiavone: “Non giustifico ma comprendo”

L’attore risponde agli attacchi a Schiavone: “Non lo giustifico ma lo comprendo”

Stasera andrà in onda la quarta e ultima puntata di Rocco Schiavone 5. Il vicequestore più irriverente e anticonformista del piccolo schermo saluta i telespettatori di Rai2. La sesta stagione si farà? Molto probabilmente si. Dal prossimo mercoledì i fan di Rocco potranno gustarsi le repliche della terza stagione. Rocco Schiavone, pur essendo un uomo di legge, ha degli amici delinquenti e si fa le canne. Marco Giallini risponde alle critiche sull’opportunità di trasmettere questa serie con un personaggio così “politicamente scorretto” in un’intervista al settimanale Visto:

“Il mio personaggio si fa le canne. Non giustifico ma comprendo: certo è che se accendo la tv non vedo poi tanti messaggi positivi”.

Rocco è cinico, sarcastico, brusco, sboccato. E’ stato mandato ad Aosta per motivi disciplinari e ha delle amicizie discutibili. E’ cresciuto per strada giocando a guardie e ladri con i suoi amici del cuore: Sebastiano, Furio e Brizio. E anche se lui, da grande, è diventato un poliziotto e i suoi amici sono rimasti delinquenti, il suo affetto per loro è rimasto immutato creandogli non pochi problemi come si vedrà anche nel finale di stasera.

Marco Giallini fa una confessione sul suo personaggio: “In lui c’è molto di me”

Solo una persona riesce a scalfire la corazza di Rocco: sua moglie Marina che però è morta anche se il vicequestore la vede accanto a sè tutte le sere. Ma in cosa si somigliano Marco Giallini e Rocco Schiavone? Ecco la risposta dell’attore:

“C’è parecchio di me, caratterialmente mi ci ritrovo molto, professionalmente nel suo mestiere di meno. Umanamente tutti noi a volte cediamo alla malinconia e all’indolenza, proprio come Schiavone. Per questo lo sento molto vicino”.

Si sente talmente vicino al suo personaggio che quando torna ad Aosta Marco Giallini si sente a casa.

La confessione dell’attore romano sui figli: “Spero non prendano la mia strada”

Marco Giallini ha due figli, Rocco e Diego. Dice di loro: “Spero che non prendano la mia strada ma temo che uno di loro la prenderà in un certo senso, vorrebbe lavorare nel mondo della fotografia. Comunque studiano entrambi, non potevo desiderare di meglio. Sono molto contento di loro”. Ma ora l’attesa è tutta per l’ultima imperdibile puntata di Rocco Schiavone 5 in onda stasera su Rai2 alle 21:30 circa: una rivelazione molto scottante potrebbe compromettere il futuro del vicequestore e della sua squadra.