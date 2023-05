Eleonora Daniele, rabbia in diretta: “Licenziato per aver spalato il fango”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 26, 2023 , in Personaggi Tv

A Storie Italiane l’assurda vicenda di uno studente licenziato dopo aver spalato il fango in Emilia Romagna

E’ una vicenda che suscita sicuramente grande indignazione quella raccontata nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, venerdì 23 maggio 2023: il protagonista è uno studente veneto che, per poter aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione a spalare il fango, ha chiesto un permesso al suo datore di lavoro, che lo ha punito licenziandolo. “Quando il profitto è più importante dell’aiuto che si dà a persone che ne hanno bisogno, si viene ripagati così” ha dichiarato il ragazzo in collegamento con Eleonora Daniele.

Tu sei andato ad aiutare gli angeli del fango, sei anche tu un angelo del fango, e per questo sei stato licenziato?

ha poi chiesto, basita, la conduttrice al suo ospite, che ha annuito.

Eleonora Daniele senza parole: “Non posso credere che sia accaduto veramente”

“Sei stato licenziato per aver chiesto un giorno di permesso? Non posso crederci…” ha commentato, sconvolta, la conduttrice di Storie Italiane, alla quale il ragazzo in collegamento, che si chiama Marco, ha raccontato:

Giovedì ho chiesto un permesso per andare a Cesena e mi è stata data una risposta secca con la quale sono stato allontanato definitivamente dal mio lavoro (lavorava in una pizzeria, ndr.).

“Mi ha demoralizzato di più vedere le condizioni in cui versa Cesena, non la perdita del mio lavoro” ha dichiarato successivamente Marco, il quale ha voluto precisare anche: “Ho spalato il fango per un solo giorno, gli angeli del fango sono altri, sono le persone che tutti i giorni ininterrottamente stanno lavorando in quelle aree”.

Marco Santacatterina a Storie Italiane: “Le immagini di Cesena nel fango sono impresse nella mia mente”

“Quello che ho visto quel giorno a Cesena è rimasto impresso nella mia mente. Spero che la mia storia, comunque, sia un monito per le persone che preferisco i soldi al dare il proprio tempo e le proprie forze a chi ne ha bisogno” ha dichiarato in seguito l’ospite di Eleonora Daniele, rivelando anche:

Il mio datore di lavoro mi ha dato del buffone accusandomi di abbandonare la pizzeria d’asporto per uno o due giorni proprio ora che stavamo facendo bei numeri a livello di clienti.

“Sentirei il parere degli avvocati su questo” ha commentato, inorridita, la conduttrice, mentre Maria Rita Parsi ha risposto: “Buffone non è chi va ad aiutare gli altri, chi è il vero buffone in questa storia?”.

