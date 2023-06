Elena Sofia Ricci lancia un’invettiva: sfogo dopo la morte di Francesco Nuti

Elena Sofia Ricci ricorda Francesco Nuti: il pesante affondo dopo la sua morte

Lunedì 12 giugno è morto Francesco Nuti, attore, regista, produttore cinematografico e cantautore le cui opere sono delle pietre miliari della nostra cultura. Lo stesso giorno, però, si è spento anche Silvio Berlusconi e dunque la morte dell’artista toscano è passata in po’ in sordina. In questi giorni, infatti, i palinsesti Rai e Mediaset sono stati stravolti per omaggiare e dire addio al leader di Forza Italia e nessuno ha mandato in onda un’opera di Nuti. Ed è per questo che in queste ore Elena Sofia Ricci, attrice che ha lavorato con Nuti, attraverso i suoi social ha lanciato una pesante invettiva, postando una foto dell’attore e regista ha chiesto:

“Scusate… ma un mio film in onda in questi giorni?”

Francesco Nuti si è spento lunedì: nessun omaggio televisivo in questi giorni per l’artista

In pochi hanno ricordato l’artista toscano scomparso lunedì scorso a soli 68 anni, costretto in sedia a rotelle dopo un bruttissimo incidente domestico nel 2006. E tra i pochi a spendere per lui parole piene di stima è stato l’amico fraterno Carlo Conti, che ha parlato di calvario infinito, Giuliana De Sio, con la quale oltre a lavorare per tanto tempo insieme ha anche avuto una relazione, ed Elena Sofia Ricci, che commossa e addolorata, lo ha salutato per l’ultima volta. In una passata intervista l’interprete di Che Dio ci aiuti e Fiori sopra l’inferno aveva rivelato di essere molto legata a Francesco Nuti. In quell’occasione raccontò che ancora ricorda il suo telegramma, nel giorno del debutto a teatro: “Me**a, stupenda, diavola. Firmato: lo zio Francesco”. Ha poi aggiunto che per un periodo hanno addirittura vissuto insieme, nella sua casa con la madre e il regista Pino Passalacqua. Al dolore, però, l’attrice ha voluto anche aggiungere la rabbia. Ad eccezione di Serena Bortone che lo ha ricordato nel suo Oggi è un altro giorno con Francesco Oppini e Cinzia Leone (che ha ammesso che le ha salvato la vita) nessuno lo ha ricordato adeguatamente mandando in onda alcuni dei suoi film capolavori.

Elena Sofia Ricci pronta a ritornare sul set: confermata la seconda stagione di Fiori sopra l’inferno

Nel frattempo l’attrice toscana, oltre ad essere distrutta per il grave lutto, presto tornerà sul set. È ufficiale, infatti, che la seconda stagione di Fiori sopra l’inferno ci sarà e dunque tornerà a vestire i panni della profiler Teresa Battaglia.