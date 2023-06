Mara Venier ritrova il sorriso dopo il lutto: oggi emozione forte con Nicola

La conduttrice festeggia l’anniversario di matrimonio e scrive una dedica per il marito: “Ti risposerei domani”

Era il ventotto giugno di diciassette anni fa quando Mara Venier e Nicola Carraro si giuravano amore eterno in uno dei giorni più felici della loro vita: quello del matrimonio. E come da tradizione la conduttrice di Rai1 anche quest’anno ha voluto fare una dedica pubblica al marito, sui social e in particolare su Instagram, dove non sono mancate dolcissime parole d’amore che rendono la loro coppia una delle più amate, oltre che solide, del mondo dello spettacolo. “Buon anniversario amore mio, ti risposerei domani” è quello che ha scritto la conduttrice di Domenica In sul suo profilo Instagram ufficiale accompagnando inoltre la dedica con la dolcissima canzone di Ultimo dal titolo “Piccola stella”.

Mara Venier rinnova l’amore per il suo adorato marito: “Che felicità, era il 28 giugno 2006”

Non è certamente un periodo facile questo per la conduttrice di Rai1 che proprio nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con un terribile lutto che le ha straziato il cuore. Tuttavia la zia Mara, come la chiamano tutti gli italiani che le vogliono bene e che ogni domenica la seguono numerosi con la conduzione di Domenica In, nei momenti bui e di tempesta può sempre contare sulla spalla forte del marito Nicola Carraro che è sempre pronto a sorreggerla e a regalarle un sorriso. E proprio per ringraziarlo di questi splendidi anni passati insieme, con l’augurio che possano essercene molti altri, la conduttrice, in un altro post ma sempre sul suo profilo Instagram, ricordando il giorno del matrimonio ha scritto: “Che felicità Nicola. Sìììì. Era il 28 giugno 2006”.

Anche Nicola Carraro scrive una dedica per la moglie: “Nozze viola, buon anniversario, ti va di risposarmi?”

Oltre alla morte dell’amico e collega Mara Venier ha perso anche il genero, marito di sua figlia, al quale era molto legata e la cui scomparsa non è stata facile da affrontare. Per fortuna il dolcissimo marito della conduttrice è sempre pronto a coccolarla. E così anche lui oggi, nel giorno del loro anniversario, ha deciso di scriverle una dedica sul suo profilo Instagram. “Nozze viola. Buon anniversario amore mio. Ti va di risposarmi?” è quanto scritto da Nicola. E la conduttrice ha subito lasciato un commento sotto al post del marito scrivendo “sììì” e tantissimi cuori. Moltissimi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno commentato sul profilo dell’una e dell’altro.