Ore 14, tensione tra Monica Leofreddi e Milo Infante: “Mi dissocio”

Milo Infante, tensione alle stelle con Monica Leofreddi: “Nessuno lo ha detto”

C’è stato un accesissimo battibecco nella puntata di oggi di Ore 14, lunedì 5 giugno tra il conduttore e la sua ospite fissa. Il motivo dello screzio sono state alcune dichiarazioni rese su Giulia Tramontano, 29enne incinta uccisa dal fidanzato, dagli altri ospiti del talk le dottoresse Viola e Bruzzone. Secondo la Leofreddi la narrazione delle due mirava a delegittimare ed incolpare la vittima per la sua stessa morte ed è voluta intervenire per dissociarsi:

“Sembra come se ci fosse una ragazza di seri A e una di serie B. Mi dissocio.”

A questo punto, però, visibilmente spazientito è intervenuto il conduttore per difendersi della pesanti accuse della collega:

“Stavolta sono io che mi dissocio da te questa cosa la stai dicendo tu nessuno ha mai detto questo.”

Ore 14, il conduttore perde la pazienza con la collega: “Nessuno ha dato la colpa a Giulia”

Il clima tra Monica Leofreddi e Milo Infante si è fatto sempre più incandescente, la tensione si è alzata ancora di più quando entrambi hanno provato a chiarire rimanendo fermi nelle loro posizioni. “Non mettermi le cose che non ho detto in bocca” ha replicato la Leofreddi mentre Infante ha ribattuto: “Vatti a risentire per capire se l’hai detto.” Alla fine il conduttore, per stemperare gli animi ha deciso di voltare pagina chiedendo alla collega:

“Possiamo finire ed andare avanti? Nessuno ha dato la colpa a Giulia.”

Il conduttore ha infatti ribadito che invitare le ragazze in situazioni del genere a non incontrare i loro compagni e fidanzati non servono per colpevolizzare le vittime ma al contrario per difenderle, per metterle in guardia dal pericolo. Il tutto infatti è degenerato dalle frasi, interpretate in maniera opposta da Milo e Monica, della dottoressa Viola: “Ci sono due donne una aveva paura ed è viva l’altra non aveva paura ed è morta…”

Caso Giulia Tramontano: difficoltà dei conduttori nel trattare la vicenda

Dopo Mara Venier ieri a Domenica In costretta a scusarsi ed Alberto Matano che ha confessato di essere stato pesantemente criticato, oggi anche Milo Infante ad Ore 14 ha avuto non poche difficoltà nel trattare il caso di Giulia Tramontano. Forse, in casi di cronaca nera così atroci e drammatiche parlarne troppo e fornire su tutto il proprio parere può essere controproducente. Infante dunque, prima che si sollevassero delle polemiche, ha voluto chiarire: