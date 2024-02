Pomeriggio 5, Myrta Merlino sorpresa da un ospite: “Mi augurano la morte”

Diego Dalla Palma ha rivelato di credere sia giusto comprendere le offese sui social

Myrta Merlino, dopo aver dedicato tutta la prima parte del suo programma quotidiano in onda sull’ammiraglia Mediaset alla cronaca nera, ha parlato con i suoi ospiti di argomenti molto più leggeri, tra cui pure le polemiche, gossip e attacchi social ai Ferragnez. A tal proposito la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha voluto chiedere un’opinione al suo ospite per la prima volta in studio, il quale non ha nascosto di credere che bisognerebbe accettare addirittura le offese dei cosiddetti leoni da tastiera sul web:

“Per quanto mi riguarda innanzitutto sono un grande sostenitore del comprendere anche chi ti offende…”

Myrta Merlino rimasta senza parole per la rivelazione del suo ospite

Successivamente Diego Dalla Palma ha anche colto la palla al balzo per fare un’altra rivelazione che ha lasciato senza parole la presentatrice di Pomeriggio 5, la quale continua ad essere al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in tv. Cosa ha detto? L’ospite ha nascosto che qualche persona sui social è addirittura arrivata ad augurargli la morte senza colpo ferire: “Io ho anche persone che mi augurano la morte…” Tuttavia quest’ultimo ha tenuto a precisare che nonostante sia finito nel mirino di questi leoni da tastiera mai ha deciso di chiudere i commenti ai suoi post sui social:

“Non sono mai entrato in queste dinamiche…Non limito i commenti negativi…Faccio tutto l’opposto di Ferragni e Fedez…”

Lo stilista ha poi confessato che stare in vetrina purtroppo ha i suoi pro e i suoi contro: “Se stai in vetrina devi considerare che qualcuno possa pure romperla…”

Pomeriggio Cinque, l’ospite ha rivelato la sua teoria sui social

Diego Dalla Palma ha quindi confessato che a tutte queste persone che considerano i social come un vero e proprio sfogatoio bisognerebbe invece rispondere grazie per l’attenzione ricevuta:

“Io sono dell’avviso che anche chi ti offende bene o male se sai dire loro grazie per l’attenzione ricevuta tutto sommato può cambiare le cose…”

Una teoria che è piaciuta particolarmente a Myrta Merlino: “E’ molto interessante…” L’ospite ha poi espresso la sua opinione sull’eventuale crisi tanto mormorata in questi ultimi giorni tra Chiara Ferragni e Fedez, tenendo però a precisare di non essere informato su tutto: “Io credo che le crisi o rinsaldino o annientano…” E la presentatrice dell’ammiraglia Mediaset non ha potuto far altro che dargli ragione: “E’ proprio così…” Ovviamente se ci saranno novità sulla coppia la presentatrice tornerà a parlarne nelle prossime puntate.