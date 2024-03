Folle d’amore-Alda Merini: trama, cast, storia vera, dov’è stato girato

Folle d’amore-Alda Merini: la storia della poetessa in un film Rai

Alda Merini è stata una delle figure più importante della letteratura italiana. La sua poesia ricca delle emozioni che ha provato nella vita l’hanno resa una poetessa innovatrice e la Rai finalmente ha deciso di dedicarle un film per raccontare non solo la sua arte letteraria, ma anche la sua vita. La pellicola si intitola Folle d’amore-Alda Merini ed andrà in onda stasera 14 marzo alle 21.20 su Rai Uno. È stata realizzata da Rai Fiction in coproduzione con Jean Vigo Italia con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte per la regia di Roberto Faenza che ha curato anche la sceneggiatura con Lea Tafuri.

Folle d’amore-Alda Merini: la trama del film Rai

Folle d’amore-Alda Merini inizia il suo racconto dal momento in cui la poetessa avrà circa 70 e nella sua casa di Milano accoglierà intellettuali, cantanti, giornalisti e curiosi che vogliono sapere di più sulla sua poesia e sulla sua vita. Con un flashback, il film torna indietro agli anni del secondo dopoguerra quando la Merini era un’adolescente dalla spiccata sensibilità ed il dono di scrivere poesie che né suo padre né sua madre sono in grado di capire. Il suo desiderio di continuare gli studi viene frustrato quando non è ammessa al liceo classico e per lei rappresenta una tale umiliazione che la porta ad essere ossessionata dalla poesia. Una sua ex insegnante, però, porta le sue poesie al critico Giacinto Spagnoletti che rimane ammirato e la invita al suo salotto letterario. Le poesie di Alda vengono molto apprezzate e presto arrivano anche le pubblicazioni e proprio al circolo letterario incontra il suo primo amore Giorgio Manganelli, più grande di lei e sposato. Lei lo ama in maniera totalizzante mentre lui incapace di starle accanto la lascia. La Merini è disperata, ma si rialza ed incontra quello che diventa suo marito Ettore Carniti. Prova ad essere moglie e madre secondo tradizione, ma non ci riesce e ciò porta a continue liti con il consorte ed inoltre il mondo letterario sembra essersi dimenticato di lei. La poetessa pian piano scivola in una psicosi che la porta ad essere ricoverata in un manicomio per ben dieci anni. Qui incontra lo psichiatra Enzo Cabrici (qui le dichiarazioni di Giorgio Marchesi) che la spinge a riprendere l’attività poetica regalandole una macchina da scrive. In questo modo riesce ad esprimere il dolore e a vincere la malattia. Una volta vedova, Alda sposa Michele Pierri e si trasferisce a Taranto, ma la felicità dura poco, in quanto lui muore pochi anni dopo le nozze. A quel punto torna a Milano dove si afferma come una delle figure di riferimento della vita culturale.

Folle d’amore-Alda Merini: cast e dov’è girato il film sulla poetessa

Folle d’amore-Alda Merini è stato girato tra Milano e Torino dove le scene del manicomio si sono svolte all’interno della Certosa Reale di Collegno che attualmente svolge la funzione di ospedale psichiatrico. Il cast del film è composta da nomi importanti del nostro patrimonio cinematografico. Ad interpretare la poetessa ci sono ben tre attrici: Sofia d’Elia (Merini da adolescente), Rosa Diletta Rossi (Merini da giovane), Elsa Morante (Alda Merini da adulta). Accanto a loro ci sono Federico Cesari nel ruolo di Arnoldo Mosca Mondadori e Luca Cesa che dà il volto a Ettore Carniti, primo marito della poetessa. E ancora Giorgio Marchesi che veste i panni del dottor Enzo Cabrici e Mariano Rigillo che è Michele Pierri, il secondo marito di Alda Merini.