Lolita Lobosco 3, Daniele Pecci svela: “Periodo duro, affrontato sacrifici”

“Ho dovuto affrontare parecchi sacrifici”, la rivelazione inaspettata di Daniele Pecci

È entrato in punta dei piedi nella vita di Lolita Lobosco, Leon nella terza stagione della serie tv. Il gallerista interpretato da Daniele Pecci ha subito conquistato la poliziotta con i suoi modi e tra di loro, nella puntata di ieri sera, è scoppiata la passione. Una passione interrotta dall’arrivo burrascoso di Forte, cacciato di casa dalla moglie, e che potrebbe subire l’onda d’urto legata al ritorno di Angelo nella vita del vicequestore di Bari. Forte del grande successo riscontrato dalla serie tv di Rai1 e da Cuori, l’attore ha raccontato di aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a teatro, sua grande passione, anche se non sono mancate le difficoltà nel percorso verso il successo. “Per tredici anni ho fatto solo l’attore teatrale” ha confessato sulle pagine del settimanale di DiPiù, precisando:

“È stato un periodo duro in cui ho dovuto affrontare parecchi sacrifici”.

L’attore della fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3 ammette: “I soldi mi bastavano a stento”

Ha raccontato che quando lavorava a teatro, nonostante i molti ingaggi, le entrate economiche non erano sufficienti, Daniele Pecci che ha ammesso: “I soldi mi bastavano a stento per pagare l’affitto e fare la spesa e così a un certo punto ho capito che per dare una svolta alla mia carriera dovevo cercare altre strade e ho iniziato a fare provini per la Tv”. È arrivato poi il grande successo, prima con Il bello delle donne e poi con Orgoglio, serie tv fortunatissima di cui è stato protagonista insieme a Elena Sofia Ricci.

Daniele Pecci svela cosa gli ha cambiato la vita: “Da quel momento la mia carriera è decollata”

È stata la fiction Orgoglio perciò a lanciare Daniele Pecci sul piccolo schermo e, proprio a tal proposito, l’attore ha ammesso:

“Ha avuto un successo clamoroso. Quel ruolo mi ha cambiato la vita, da quel momento la mia carriera è decollata”.

Intanto nelle prossime puntate di Lolita Lobosco 3 si scoprirà come procederà la storia d’amore della protagonista con Leon. La poliziotta dovrà infatti fare i conti con le tre figlie del gallerista, la maggiore in particolare le darà del filo da torcere e non la vedrà di buon occhio. A creare scompiglio anche Angelo, che sarà una presenza ingombrante nella vita del vicequestore, finirà per allontanarla da Leon nelle ultime due puntate della terza stagione della serie tv di Rai1?