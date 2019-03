Barbara D’Urso non seguirà Ballando: frecciata contro Milly Carlucci

Milly Carlucci: Barbara D’Urso non guarderà Ballando con le Stelle

Da domani sera, sabato 30 marzo, Maria De Filippi potrà contare sulla presenza di una telespettatrice d’eccezione: Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso stupirà i suoi fan e quelli del Serale di Amici 18, unendosi ai commenti del pubblico social che diranno la propria sulle varie esibizioni dei ragazzi della squadra Bianca e Blu e sugli ospiti di spicco come Pausini e Antonacci. Tra lo studio di una pagina del copione e un’altra, in vista di Domenica Live, Barbara D’Urso seguirà il Serale di Amici, esattamente come ha già fatto con C’è Posta Per Te, emozionandosi, divertendosi, rispondendo e ritwittando sul suo profilo fino a tarda notte. Naturalmente Lady Cologno non guarderà il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle: oggi ha fatto solo gli auguri alla De Filippi, lanciando indirettamente una frecciatina a Milly Carlucci.

Barbara D’Urso fa gli auguri alla De Filippi per Amici: frecciatina alla Carlucci

L’ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio 5 si è chiuso con gli auguri a Maria De Filippi per il Serale di Amici 18 da parte di Barbara D’Urso. La conduttrice, prima di salutare i suoi milioni di telespettatori e ricordare l’appuntamento con Domenica Live, ha dichiarato di essere già pronta a twittare tutta la sera per dare il suo supporto a tutti i ragazzi. In una recente intervista rilasciata a RollingStone, la padrona di casa di Pomeriggio 5, Domenica Live, Live Non è la D’Urso e Grande Fratello, ha dichiarato di avere un suo preferito tra tutti gli allievi che sono arrivati alla fase finale del talent di Maria De Filippi (che vedrà soltanto la Bertè come unico giudice), rivelando che tra gli ospiti che vorrebbe avere in una delle sue trasmissioni c’è proprio la moglie di Maurizio Costanzo. Barbara D’Urso non ha fatto alcun riferimento a Ballando con le Stelle e Milly Carlucci, d’altronde si tratta di un programma concorrente e, quindi, non avrebbe avuto senso. Una vera e propria frecciatina alla D’Urso è arrivata “dall’altra parte”, ovvero da Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando. In un’intervista rilasciata a Panorama ha dichiarato che tra le persone con cui non vuole avere a che fare c’è proprio Barbara D’Urso e il mondo televisivo che rappresenta, “sebbene desiderei molto il suo rilevatore decoder fai da te con lo share personalizzato”.

Barbara D’Urso annuncia tutti gli ospiti di Domenica Live del 31 marzo

Alle 17:20 del 31 marzo tornerà in onda una nuova puntata di Domenica Live con Barbara D’Urso. Alla fine dell’appuntamento odierno con Pomeriggio 5, la conduttrice ha svelato alcuni dei tanti temi e ospiti di Domenica Live. Ampio spazio sarà dedicato a L’Isola dei Famosi dove si parlerà del bacio di Paolo Brosio a Sarah Altobello, dopo che la madre del giornalista ha dichiarato che ha un amore, proprio nel salotto di Barbara. In studio arriverà Fernanda Lessa ospite e, infine, la D’Urso rivelerà il contenuto dell’ennesima busta choc.