Emilia Clarke sulle ultime puntate di Game of Thrones: “Saranno folli!”

Domenica scorsa, sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, il mondo ha assistito alla puntata più attesa di Game of Thrones. Stiamo, ovviamente, parlando della 8×03 che è stata teatro della tanto attesa battaglia tra l’esercito capitanato da Daenerys Targaryen e quello del Re della Notte. L’epilogo della guerra ha avuto un’eroina inaspettata: Arya Stark. Ma adesso che la più grande minaccia è stata abbattuta, i protagonisti del telefilm dovranno affrontare l’ultima battaglia: quella che determinerà chi siederà sul tanto ambito Trono di Spade. Per i fan convinti che la parte migliore del telefilm sia ormai conclusa sono arrivate, proprio in queste ore, le dichiarazioni di Emilia Clarke. L’interprete di Daenerys Targaryen ha, infatti, confessato che i rimanenti episodi saranno i più frenetici dell’intero show:

“Il quinto episodio sarà anche più grande di così. Voglio dire, il 4, il 5 e il 6 sono tutti folli. Trovatevi il televisore più grande che riuscite.”

Game of Thrones 8: in arrivo la battaglia tra Daenerys e Cercei

Sembra, dunque, che l’episodio prescelto per dare vita allo scontro tra Cercei Lannister e Daenerys Targaryen sarà proprio il penultimo dell’ottava stagione. Come anticipato dalla trama di Game of Thrones 8×04, i superstiti della battaglia di Winterfell sono, infatti, in partenza per Approdo del Re pronti a sfidare la Compagnia Dorata di Eeuron Greyjoy e l’esercito della regina. A confermare questa ipotesi arriva il nome del regista che dirigerà Game of Thrones 8×05. Stiamo parlando di Miguel Sapochnik che – come risaputo – ha già diretto la “Battaglia dei bastardi” e “La lunga notte”.

Se per l’episodio numero 5 bisognerà però aspettare il 12 Maggio, questa domenica assisteremo alla quarta puntata le cui immagini promozionali svelano, qualche particolare in più rispetto al promo già rilasciato alcuni giorni fa. Pare, infatti, che prima di partire alla volta di Approdo del Re, i superstiti della “Grande Guerra” si dedicheranno alle esequie dei valorosi soldati caduti in battaglia. Le immagini mostrano, infatti, la famiglia Stark e le truppe di Daenerys osservare silenziosi la grande pira su cui giacciono i corpi senza vita degli alleati.

Emilia Clarke svela un divertente retroscena su Kit Harington

Se le anticipazioni sul quarto e sul quinto episodio si fermano qui, Emilia Clarke si è lasciata scappare alcuni commenti riguardanti gli ultimi episodi. Intervistata da Jimmy Kimmel, il volto di Daenerys Targaryen ha infatti ripercorso uno spiacevole, ma divertente, avvenimento che riguarda il collega Kit Harington. Come dichiarato dallo stesso attore, la scena in cui Jon Snow cavalca per la prima volta Rhaegar è stata girata su un toro meccanico. Ma proprio durante quella scena qualcosa è andato storto: pare, infatti, che l’uomo sia rimasto incastrato nel marchingegno in una zona molto delicata. E’ stato a quel punto che Emilia ha compreso l’enorme differenza che c’è tra uomo e donna nel “cavalcare un drago”.

Questo il commento, tra le risate, dell’attrice: