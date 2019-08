Beautiful, la nuova vita di Ronn Moss: “Non ho mai più visto la soap”

Ronn Moss ha cambiato vita: dopo Beautiful fa il cantante

Ronn Moss ha vestito i panni di Ridge Forrester in Beautiful per ben 25 anni: dal 1987 al 2012. Nel 2013 è stato sostituito da Thorsten Kaye nella soap ma non nel cuore dei telespettatori. Ronn Moss ha cambiato vita: oggi si dedica anima e corpo alla musica, il suo primo amore. In questo periodo sta facendo il suo primo tour mondiale: ha suonato in Australia, Belgio, Estonia e adesso è in Italia. Intervistato dal Corriere della Sera, Ronn Moss ha confessato che ora è molto più felice:

“Sto facendo cose che prima non potevo fare perché dovevo tornare sempre sul set. Non avevo mai tempo. Ora sono molto, molto più felice. E’ stato bellissimo recitare in Beautiful ma alla fine, a livello creativo e artistico, non trovavo più soddisfazione”.

Ora Ronn Moss può portare avanti più impegni: fare musica e recitare.

Beautiful, Ronn Moss: “Non tornerò a recitare nella soap”

Ronn Moss ammette che gli mancano i colleghi di Beautiful perché sono stati una famiglia per 25 anni e continua a sentirli via mail o chat ma non gli manca il lavoro. Esclude di tornare a recitare nella soap che l’ha reso famoso:

“Non c’è davvero nessuna ragione per farlo, non succederà. Non ho mai più guardato Beautiful, ho perso ogni interesse, è come se fosse tutto evaporato: è cambiato e sono cambiato troppo anche io”.

Il vecchio Ridge tornerà, però, a recitare. Sta per girare un film in Puglia, “Viaggio a sorpresa”, recitato in inglese e pugliese. E’ una commedia romantica che, secondo Ronn Moss, conquisterà il pubblico italiano.

Ronn Moss cosa prova per Ridge di Beautiful? La risposta dell’attore

Ronn Moss ha confessato di non aver mai più visto Beautiful da quando ha lasciato la soap. Ma cosa prova per Ridge, il personaggio che gli ha regalato la notorietà?

“Voglio ancora bene a Ridge. Gli ho dedicato gran parte della mia vita, anzi, ne ho vissute due. Anche quando mi chiamano Ridge per strada mi fa piacere perché so che è quello che sanno di me. Spero che, d’ora in avanti, si conosca sempre più Ronn”.

Intanto, dopo il colpo basso per Thorne, cosa succederà nelle nuove puntate di Beautiful che riprenderà la normale programmazione a partire dal 26 agosto?