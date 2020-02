Samantha De Grenet a Verissimo sulla sua malattia: “Paura per mio figlio”

Verissimo, Samantha De Grenet parla per prima volta del suo tumore: “Ho avuto paura per mio figlio”

Samantha De Grenet per la prima volta ha parlato della sua malattia, un tumore al seno, che l’ha colpita nel luglio del 2018. Per farlo ha scelto il salotto di Verissimo dove non solo ha spiegato cosa le è successo e come sta adesso ma ha fatto anche un appello. La showgirl ad una commossa Silvia Toffanin ha raccontato che inizialmente si è accorta che qualcosa sul suo seno non andava, c’era qualcosa di strano e così ha deciso di rivolgersi ai medici e fare un’ecografia dal quale è emerso, purtroppo che si trattava di un tumore. Samantha e De Grenet ha dichiarato:

“Ho preso un cazzottone in piena faccia. Sul motorino ho iniziato a piangere come una disperata pensando al mio figlio, ho avuto paura non per me ma per mio figlio”

.

Silvia Toffanin spiazzata a Verissimo dal racconto di Samantha De Grenet: “Temevo crescesse senza di me”

Il racconto di Samantha De Grenet, che ha specificato che quando purtroppo scopri una notizia del genere il tuo pensiero va ad amici e familiari, ha spiazzato Silvia Toffanin, che è rimasta in silenzio per tutta la durata dell’intervista. La showgirl, inoltre, ha continuato dicendo che aveva già messo in conto il fatto di non farcela e che temesse che il figlio Brando crescesse da solo, senza di lei. A Verissimo ha anche raccontato come hanno reagito i suoi genitori:

“Credo di aver ucciso miei padre, o comunque ho tolto qualche anno di vita. Mia madre aveva gli occhi lucidi”

Verissimo, Samantha De Grenet fa un appello da Silvia Toffani: “Sono qui per fare prevenzione”

Samantha De Grenet, infine, a Verissimo ha rivolto un appello da Silvia Toffanin: “Sono qui per fare prevenzione” e poi ha aggiunto: “Si guarisce, non sempre purtroppo, ma si guarisce grazie alla scienza ed alla medicina” e sul suo attuale stato di salute ha aggiunto: “Oggi sto bene sono guarita, ma rimane la parte psicologica, ciò che hai passato e tutte le persone che ti vogliono bene” Nella puntata di oggi inoltre erano presenti gli ex gieffini Serena Enardu, che si è detta pronta a sposare Pago e Massimo Ciavarro che ha confessato la sua paura per il figlio Paolo.