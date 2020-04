Al Bano, Loredana Lecciso svela: “Non parlerei di un ritorno di fiamma”

Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme, lei svela: “Non parlerei di un ritorno di fiamma”

Di recente Al Bano ha sorpreso tutti annunciando di aver scoperto di nuovo di amare Loredana Lecciso e ha confermato di essere ritornato con lei. In una intervista rilasciata a DiPiù Loredana Lecciso ha confermato la tesi sostenuta dal suo compagno, svelando che il riavvicinamento è avvenuto prima ancora che scoppiasse l’epidemia da coronavirus. Si sono ritrovati, ma è stato come se mai i loro veri sentimenti si fossero interrotti. Al Bano, del resto, è l’unico uomo della sua vita, la sua famiglia insieme ai suoi figli:

“L’amore è tornato, ma non parlerei di un ritorno di fiamma. Le fiamme le vivono gli adolescenti”.

Loredana Lecciso ha affermato che oggi sono più maturi, consapevoli e sereni:

“Abbiamo fatto tanti errori, so che in passato l’ho anche deluso, me ne dispiace, ma ora è tutto molto diverso”.

Loredana Lecciso di nuovo con Al Bano: “Ci amiamo e si prende cura di me”

Dopo aver affermato che il ritorno di fiamma è più una roba che riguarda gli adolescenti, Loredana Lecciso ha confermato che con Al Bano si amano, però se le viene chiesto dei loro baci, se si tengono la mano, “la risposta è che oggi il nostro affiatamento è soprattutto altro”. La coppia, come è noto, sta trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco insieme ai loro due figli. Vicino a loro, però, incombe il ‘fantasma’ di Romina Power che, dopo la sua esperienza alla diciannovesima edizione del Serale di Amici ha deciso di andare in Puglia per trascorrere il suo periodo di isolamento e lasciare Roma, in attesa che possa far ritorno negli Stati Uniti. Loredana Lecciso ha dichiarato a DiPiù che in questo brutto periodo caratterizzato dal coronavirus alterna momenti di serenità a momenti di grande angoscia. Quando succede Al Bano Carrisi è sempre pronto a risollevarla su, invitandola magari a fare una passeggiata, l’una accanto all’altro, come forse non facevano da tempo o comunque forse non avevano mai fatto in vita loro:

“Al Bano si prende cura di me con grande dolcezza, ha capito che in questo periodo non sono bene. Ogni giorno si inventa qualcosa per alleggerire queste lunghe ore di attesa”.

Loredana Lecciso vuole fare ingelosire Romina Power con le foto di Al Bano Carrisi? La verità

Da mesi Loredana Lecciso pubblica le foto che ritraggono momenti felici trascorsi con Al Bano Carrisi e la loro complicità. I maligni sostengono che La showgirl lo faccia per scaturire la gelosia di Romina Power che, tra l’altro, durante la sua ospitata al Serale di Amici 19 non ha mai smesso di lanciare battutine maliziosa al suo ex marito. Loredana Lecciso ha dichiarato a DiPiù che pubblica le foto perchè fa piacere a lei e ad Al Bano, non certo per chissà quale doppio fine: