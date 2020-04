L’Eredità, Flavio Insinna rompe il silenzio: “Non avete idea di quanto…”

Come tutti i giorni anche oggi, martedì 21 aprile 2020, Flavio Insinna nell’ anteprima della puntata in replica de L’Eredità ha salutato i telespettatori di Rai1 con un videomessaggio registrato tra le mura domestiche, durante il quale ha letto una serie di messaggi ricevuti da alcuni suoi fans sparsi per l’Italia ma anche residenti all’estero, dopo i quali ha asserito, rivolgendosi a tutti gli spettatori de L’Eredità : “Non avete idea di quanto voi stiate mancando a noi in questo periodo”.

