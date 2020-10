Antonella Clerici senza parole: battuta imbarazzante a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici spiazzata dall’indizio di un gioco: nuovo imbarazzo a È sempre mezzogiorno

Un esordio di puntata particolare quello di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. La conduttrice di Rai1 ha dovuto fare i conti con un nuovo indizio imbarazzante nel programma di Rai1 che l’ha portata a perdere le parole per qualche istante, sgranando gli occhi. “In America piace lungo”, è stato questo il primo suggerimento per capire l’alimento protagonista del gioco che chiude la puntata. Questa volta la conduttrice di Rai1 ha preferito non commentare, per evitare di aumentare l’imbarazzo. Antonella Clerici è passata oltre andando a parlare con i suoi ospiti in studio. Proprio Nonna Amelia però è stata protagonista di un altro momento divertente a È sempre mezzogiorno, che ha generato nuovo imbarazzo per Antonella Clerici. Divertita dal primo indizio della puntata, Nonna Amelia ha raccontato che ogni mattina riceve delle telefonate di complimenti da Cuba.



È sempre mezzogiorno, nonna Amelia imbarazza Antonella Clerici: “Ho chiuso bottega”

Antonella Clerici, che ha fatto una confessione di recente, ha spiegato che i legami tra nonna Amelia e Cuba sono dovuti al figlio. L’ospite di È sempre mezzogiorno ha però contestato le parole della conduttrice sottolineando che anche lei ama andare a Cuba. Subito dopo ha però precisato:

“Non pensare male però, alla mia età ormai ho chiuso bottega”.

Antonella Clerici non è riuscita a fare a meno di ridere. La conduttrice, divertita per la battuta di nonna Amelia, ha poi cercato di cambiare argomento, superando l’imbarazzo a È sempre mezzogiorno, introducendo il dolce di zia Cri.

Antonella Clerici si sfoga a È sempre mezzogiorno: “Sono grandi tragedie”

Antonella Clerici, che venerdì scorso ha fronteggiato un imprevisto, ha voluto far sentire la sua vicinanza alle famiglie che stanno vivendo dei momenti difficili a causa dell’alluvione che ha colpito le zone del Piemonte e della Liguria. “Mando un grande abbraccio a tutti gli amici, purtroppo ogni volta che piove è tutto all’ennesima potenza, sono sempre delle grandi tragedie”. Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno ha sottolineato che il suo obiettivo sarà quello di regalare un’ora e mezza di svago e sorrisi al pubblico a casa.