Albe e Serena, grande regalo di Maria De Filippi: non era mai successo ad Amici

Maria De Filippi regala un viaggio a Parigi ai due allievi

Ogni anno, durante ogni edizione di Amici, si formano sempre tante coppie. La maggior parte di queste scoppiano una volta terminato il talent, quando cambiano i ritmi della vita e si fanno i conti con il lavoro e il successo. Altre invece sopravvivono anche al di fuori della casetta, come ad esempio Sangiovanni e Giulia Stabile. Tra le coppie che si sono formate quest’anno ad Amici 21 c’è quella formata da Albe e Serena che ormai stanno insieme da più di sei mesi! Lui, sebbene viva nel suo mondo, è innamorato pazzo della ballerina. Così oggi Maria De Filippi ha deciso di chiamarlo nel video box, una sorta di confessionale, e gli ha proposto di organizzare un regalo a Serena. Per lei non solo una cena romantica ma anche un viaggio a Parigi! In tanti anni del programma la De Filippi non aveva mai fatto un regalo così importante.

Albe e Serena pronti a sposarsi? Lui pensa già ai figli!

Nel corso della nuova puntata del daytime di Amici 21 la conduttrice si è collegata con i ragazzi in casetta per comunicare gli ultimi guanti di sfida. Tra questi uno è indirizzato ad Albe. Dopo il guanto, però, di punto in bianco Albe ha iniziato a coccolare Serena e ad ammettere che ama tanto i suoi “cosciotti”. Colpita dall’amore dell’allievo verso la ballerina Maria De Filippi gli ha chiesto: “Ma la vuoi sposare?”. Albe ha risposto di sì aggiungendo che ormai stanno insieme da circa 6-7 mesi e che la loro storia è speciale. L’allievo di Amici ha detto di non aver mai provato qualcosa di simile e, oltre al matrimonio, vorrebbe anche dei figli. “Ma quali figli io voglio ballare” ha subito risposto Serena. Albe, per tirare acqua al suo mulino, ha subito portato l’esempio di Giulia Pauselli.

Nuovo guanto di sfida ad Amici

Oltre all’amore per Serena Albe ha commosso Maria De Filippi con una lettera. La conduttrice, invece, di lettera per l’allievo ne ha avuta una poco piacevole! Si tratta di un guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi su una prova barre. La cover è “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni e lo sfidante sarà LDA. Stando alle anticipazioni della prossima puntata le cose per Albe procederanno a gonfie vele.