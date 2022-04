Paolo Fox, oroscopo del giorno e domani: le previsioni del 23 e 24 aprile

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 23, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox svela cosa succederà ai primi quattro segni dello zodiaco

Come sarà questo fine settimana? A dirlo è l’astrologo per eccellenza con le sue previsioni del 23 e 24 aprile (tratte dal suo Stellare):

ARIETE: torna a splendere l’amore e c’è anche un ottimo cielo per il lavoro. Domani saranno più intraprendenti nella relazioni. Devono concludere degli impegni.

TORO: si rimettono in gioco, finalmente, anche se ci sono troppe spese improvvise. Domani saranno stufi di ripetere sempre le stesse cose. Momento di svolta sul lavoro, però.

GEMELLI: sensualità alle stelle. Troppa fatica sul lavoro. Domani continua una stagione di grande successo. Possono risolvere un problema sul lavoro.

CANCRO: amore favorito dalle stelle. Voglia di ricominciare sul lavoro. Domani qualcosa resterà in piedi, ma la stanchezza si farà sentire.

Oroscopo del secondo gruppo di segni zodiacali: cosa dicono le stelle

Cosa dirà l’oroscopo del giorno e domani sempre secondo l’astrologo? Vediamo il secondo gruppo di quattro segni dello zodiaco:

LEONE: Luna opposta, ma sentono già dei leggeri miglioramenti. Domani Luna opposta, e se hanno delle vertenze da risolvere meglio chiamare un esperto.

VERGINE: soddisfazione sentimentale in arrivo. Luna in opposizione. Domani in amore meglio cogliere la palla al balzo. Devono stare attenti ai dettagli sul lavoro.

BILANCIA: amore in agitazione. Tanta voglia di fare, ma sono deconcentrati. Domani più forza di volontà. Piccolo problema da risolvere sul piano professionale.

SCORPIONE: momenti indimenticabili tutti da vivere. Combinazione favorevole sul lavoro. Domani saranno molto generosi. Gli imprevisti e gli ostacoli si superano.

Previsioni dello zodiaco: cosa succederà all’amore, al lavoro e alla fortuna negli incontri

Vediamo infine cosa dice Paolo Fox con il suo oroscopo del weekend degli ultimi segni tenendo presente di amore, lavoro e fortuna:

SAGITTARIO: possono dichiararsi con libertà. L’incertezza è il lato economico. Domani grande desiderio di vivere l’amore. Per quanto riguarda il denaro devono agire con cautela.

CAPRICORNO: incontri favoriti. Devono prendere una decisione definitiva sul lavoro. Domani inquietudine dietro l’angolo. Saranno un po’ stanchi.

ACQUARIO: saranno stanchi di un rapporto. Non devono strapazzarsi troppo. Domani complicato per l’amore. Il lavoro è favorito.

PESCI: giornata intensa per l’amore. Non devono fare sforzi eccessivi. Domani Giove e Venere nel segno. Con i soci c’è una buona intesa.