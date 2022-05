Ballando con le stelle 2022: Caterina Balivo chiarisce se sarà nel cast

Caterina Balivo sarà nel cast della prossima edizione dello show di Milly Carlucci?

Continuano le indiscrezioni ed i rumors su chi ci sarà nel cast di Ballando con le stelle 2022, edizione che prenderà il via a partire da sabato 8 settembre su Rai1 sempre in prima serata su Rai1. E tra i vari nomi che circolano in questi giorni c’è anche quello di Caterina Balivo, conduttrice di Detto Fatto e Vieni da me di recente apparsa tra i giurati di un altro show di Milly Carlucci, Il cantante mascherato. Insomma la conduttrice sarà tra i concorrenti dello show? In queste ore la stessa ha rotto il silenzio sui suoi profili social, smentendo la sua partecipazione con una punta di polemica.

Ballando con le stelle 2022, la conduttrice smentisce la sua partecipazione: “Fake News”

Nel dettaglio, è stato Dandolo sul settimanale Oggi ad annunciare la partecipazione di Caterina Balivo concorrente di Ballando con le stelle 2022. Tuttavia nelle scorse ore è arrivata la smentita della diretta interessata che, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, postando una foto della notizia ha chiarito:

“E ogni anno Alberto Dandolo lancia la sua fake news su di me, ma ti vogliamo bene lo stesso.”

Insomma, la conduttrice di Aversa ha detto chiaramente che non sarà nel cast dello show. Al momento tra l’altro non si sono notizie ufficiali circa un suo possibile ritorno in tv alla guida di un nuovo programma, dopo l’addio a Vieni a me avvenuto ormai più di due anni fa.

Tutte le ultime indiscrezioni sullo show del sabato sera di Rai1: chi sarà nel cast

La nuova edizione di Ballando con le stelle andrà in onda a partire dall’8 settembre 2022. Le voci sui possibili concorrenti si rincorrono da giorni e si tratta di volti noti della tv, della musica e della fiction ma anche di sportivi e volti emergenti. Nella pista da ballo di Milly Carlucci potrebbero arrivare, le conduttrici Bianca Guaccero e Paola Barale; il giovane attore Emanuel Caserio, noto come Salvo de Il paradiso delle signore e l’attrice Violante Placido. A ciò si aggiunge il nome di una conduttrice Mediaset ed il ritorno di Simone Di Pasquale in un ruolo diverso.